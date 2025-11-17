wechselnd bewölkt
Tempo 350: Spanien will die schnellsten Züge Europas

17.11.2025, 17:3017.11.2025, 17:30
epa12074398 High-speed trains bound for Madrid at Santa Justa station in Seville, Spain, 05 May 2025, after the train connection between Seville and Madrid was interrupted the previous day due to the ...
Die neuen spanischen Schnellzüge sollen schneller sein als der französische TGV. Bild: keystone

Die spanischen Schnellzüge sollen künftig mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 350 Kilometern pro Stunde sprinten. Ein solcher Wert werde aktuell weltweit nur in China erreicht, sagte Verkehrsminister Óscar Puente bei der Vorstellung des Projekts. Zum Vergleich: Die Höchstgeschwindigkeit der französischen TGV-Züge im Regelbetrieb beträgt bis zu 320 Kilometer pro Stunde.

Als erste Strecke soll in Spanien die Verbindung zwischen den Metropolen Madrid und Barcelona aufgerüstet werden. Das wolle man innerhalb der nächsten drei Jahre verwirklichen, sagte Puente. Die rund 670 Kilometer liessen sich dann in weniger als zwei Stunden zurücklegen. Derzeit benötigen die sogenannten AVE-Züge dafür mit einer Höchstgeschwindigkeit von gut 300 Kilometern pro Stunde mindestens zweieinhalb Stunden.

Mit einer Gesamtlänge von mehr als 4000 Kilometern ist das spanische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz das grösste in Europa. «Seit Beginn (...) und bis zum Ende dieses Jahres werden wir in 4091 Kilometer rund 70 Milliarden Euro investiert haben», versicherte der Minister der linksgerichteten Regierung in Madrid.

Für den Ausbau des Schienen- und Strassennetzes sowie der Häfen und Flughäfen rechnet die spanische Regierung in den nächsten vier Jahren mit Investitionen von insgesamt 60 Milliarden Euro. (sda/awp/dpa)

Mehr dazu:

SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Das könnte dich auch noch interessieren:
