Die besten Memes und Reaktionen zu Trumps Pressekonferenz

Donald Trumps Pressekonferenz vom Donnerstag brachte wenig Neues, dafür viel Häme von der Gegenseite. Eine Auswahl der besten Reaktionen.

Es ging alles ganz schnell. Am Donnerstag lud US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump zu einer Pressekonferenz noch am selben Tag. Medienschaffende fanden sich also um 14 Uhr Ortszeit in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida ein.

Vor der Pressekonferenz wurde darüber spekuliert, was der Ex-Präsident wohl mitzuteilen gedenke. Es war schliesslich Trumps erste Pressekonferenz, seit Kamala Harris zur offiziellen Kandidatin der Demokratischen Partei gekürt worden war.

Als es dann so weit war, machten sich neue Ankündigungen rar – Trump gab bekannt, dass er zu drei TV-Duellen gegen Kamala Harris bereit sei.

Viele konnten ihren Ohren nicht trauen. Der Tenor aufseiten der Trump-Gegner: Der 78-Jährige hat sich mit dem Auftritt selbst demontiert.

Wie die Welt Trump beim Implodieren zuschaute:

Bild: screenshot x/@JohnWThurston

Weil Trump aus irgendeinem Grund gerne über Hannibal Lecter spricht ...

«Sie müssen ihn dazu bringen, dass er aufhört, über mich zu reden.» Bild: screenshot x/@ThisIsLaurenY

«Die Operation ‹Lass ihn einfach reden› läuft wunderbar.» Bild: x/@pandazed

Der Fakten-Checker während der Pressekonferenz:

... Bild: screenshot x

Nun, ganz so weit ist es noch nicht ...

