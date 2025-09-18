klar18°
DE | FR
burger
International
Südamerika

Zwölf Militärs in Kolumbien für Zivilistenmorde verurteilt

KEYPIX - Residents walk past a soldier patrolling the Siloe neighborhood in Cali, Colombia, Thursday, Sept. 11, 2025. (AP Photo/Santiago Saldarriaga)
Drei Zivilisten und ein Soldat in Cali.Bild: keystone

Zwölf Militärs in Kolumbien für Zivilistenmorde verurteilt

18.09.2025, 21:3018.09.2025, 21:30

In Kolumbien sind erstmals zwölf Militärangehörige wegen der systematischen Ermordung von Zivilisten im Bürgerkrieg verurteilt worden. Diese Taten seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gewesen, hiess es in dem Urteil des Sondertribunals für den Frieden (JEP).

Das Urteil betrifft die sogenannte Praxis der «Falsos Positivos» während des Konflikts zwischen staatlichen Sicherheitskräften und linken Guerillagruppen in dem südamerikanischen Land. Dabei hatten Soldaten zwischen 2002 und 2008 mindestens 6'402 Zivilisten getötet und als feindliche Guerillakämpfer ausgegeben, um Quoten zu erfüllen und dafür Prämien zu bekommen.

epa12383012 (L-R) Roberto Carlos Vidal, magistrate of the first instance section for truth and responsibility recognition cases of the JEP; Zoraida Anyul Chalea, magistrate of the first instance secti ...
Sondertribunals für den Frieden (JEP).Bild: keystone

Unter den Verurteilten sind Offiziere und Soldaten, die strategischen Brigaden und Divisionen in besonders umkämpften Regionen angehörten. Das Sondertribunal verhängte gegen sie restaurative Sanktionen, etwa gemeinnützige Arbeiten in betroffenen Gemeinden über einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren, die höchste im Friedensabkommen von 2016 vorgesehene Strafe. Laut dem JEP haben die Militärangehörigen ihre Verantwortung für die Tötung und das Verschwinden von insgesamt 135 Menschen anerkannt.

Opferverbände fordern seit Jahren Gerechtigkeit

Das Urteil gilt als weiterer Meilenstein der Aufarbeitung des kolumbianischen Bürgerkriegs. Erst am Dienstag hatte dasselbe Tribunal die ehemalige Führungsriege der Guerillaorganisation Farc wegen Morden und Entführungen an über 21'000 Menschen zu Wiedergutmachungs-Massnahmen verurteilt.

Die «Falsos Positivos» sind einer der schmerzlichsten Aspekte der kolumbianischen Kriegsvergangenheit. Viele Opfer waren junge Männer, die mit falschen Jobangeboten in abgelegene Regionen gelockt wurden. Angehörige wie die Vereinigung «Mütter von Soacha» kämpften seit Jahren für juristische Konsequenzen.

epa09070721 An aerial photograph showing the camp of dissidents of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), commanded by Miguel Botache, alias &#039;Gentil Duarte&#039;, bombed by the Colomb ...
Kolumbien litt 52 Jahre unter einem BürgerkriegBild: keystone

Kolumbien litt 52 Jahre unter einem Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und dem Militär. 220'000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben. Nach dem Abschluss des Friedensabkommens legten die meisten Kämpfer der damals grössten Guerillaorganisation Farc ihre Waffen nieder. Einige abtrünnige Splittergruppen der Farc blieben allerdings im Untergrund und sind heute vor allem in kriminelle Geschäfte verwickelt. Die im Vertrag geschaffene Sonderjustiz soll die Verantwortlichen für die schwersten Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. (sda/dpa/val)

Mehr News aus Südamerika
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tayrona Nationalpark, Kolumbien
1 / 5
Tayrona Nationalpark, Kolumbien
bild: flickr/hugopardokuklinski ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Lettland: Trümmerteil von Drohne entdeckt ++ Putin-Vertrauter verlässt Kreml
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten + Trump zieht vor Supreme Court
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Langnau und der Mut, alles anders zu machen
Die USA: The land of the not-so-free speech
Die Einstellung von Jimmy Kimmels Show ist ein weiterer Beweis, dass die Luft für kritische Stimmen in den USA immer dünner wird. Erinnerungen an eine unrühmliche Zeit werden wach.
Nun hat es auch Jimmy Kimmel erwischt.
Zur Story