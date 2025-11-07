Swiss-Flugzeuge am Flughafen Zürich: Aktuell fallen keine Flüge in die USA aus. Bild: keystone

Wie sich die Situation in den USA auf den Flugbetrieb in der Schweiz auswirkt

Ab Freitag reduziert die US-Luftfahrtbehörde FAA den Flugverkehr über den Vereinigten Staaten um zehn Prozent an 40 Standorten. Grund sind Engpässe bei der Flugsicherung, die auf den Shutdown zurückgehen. Betroffen sind tausende Flüge, wie Expertinnen und Experten schätzen. Welche Flughäfen und Fluggesellschaften es treffen wird, teilten US-Verkehrsminister Sean Duffy und die FAA bei ihrer Ankündigung am Donnerstag noch nicht mit. Die Rede war von Standorten mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Und wie wirkt sich der Regierungsstillstand auf Flüge aus der Schweiz aus? Wir haben bei der Swiss nachgefragt. Sprecher Michael Pelzer hat aber gute Nachrichten:

«Der Shutdown in den USA hat derzeit weiterhin keine Auswirkungen auf unseren Flugbetrieb.» Swiss-Sprecher Michael Pelzer

Man beobachtet die Situation aber sehr genau, so Pelzer weiter. Die Swiss stehe in engem Austausch mit den Behörden und prüft mögliche Auswirkungen auf den Flugplan. Für Reisende in die USA gelte:

«Sollte es zu Unregelmässigkeiten kommen, sind wir für unsere Passagiere da. Wir nehmen in solchen Fällen direkt Kontakt mit ihnen auf, sofern ihre Kontaktdaten hinterlegt sind, und informieren zusätzlich über unsere Website über allfällige Änderungen.» Swiss-Sprecher Michael Pelzer

Flugbuchungen in die USA gehen zurück

Schweizerinnen und Schweizer meiden die USA als Reiseziel. Bild: keystone

Sollte sich der Shutdown doch noch auf Schweizer Flüge auswirken, wären nicht mehr so viele Passagiere betroffen, wie auch schon. Die Swiss vermeldete bereits Ende Oktober, dass die Flugbuchungen nach Nordamerika zurückgingen.

«Vor allem auf den Nordamerikastrecken, dem für uns wichtigsten und ertragsstärksten Markt, ist die Nachfrage schwächer geworden. Besonders in der Economy Class sehen wir eine gewisse Zurückhaltung bei Reisen aus Europa in die USA. Dort mussten wir die Nachfrage über tiefere Ticketpreise anregen. Das drückt unsere Erträge», sagt Swiss-Finanzchef Dennis Weber.

Anderen europäischen Airlines ergeht es ähnlich. So hat der Flugkonzern IAG (British Airways und Iberia) im dritten Quartal unter dem Strich weniger verdient. Der Reingewinn sank um 2,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Grund dafür sei unter anderem eine gewisse Verlangsamung auf den Strecken in die USA.

Aktuell nur Inlandflüge betroffen

Aktuell betreffe der Shutdown besonders Inlandflüge, sagt Swiss-Sprecher Pelzer. Die deutschen Fluggesellschaften Lufthansa und Condor meldeten am Donnerstag zunächst ebenfalls keine Flugstreichungen.

Wegen des US-Shutdowns wird der Flugverkehr über den USA um 10 Prozent reduziert. Bild: keystone

Das bestätigt auch die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines. Demnach seien Langstreckenflüge von der Reduzierung bislang nicht betroffen. Auch Flüge zwischen den Drehkreuzflughäfen Chicago O'Hare, Denver, Houston, Los Angeles, Newark Liberty International bei New York, San Francisco und Washington Dulles stünden nicht auf der Streichliste.

Der sogenannte Shutdown dauert seit 36 Tagen an – so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen. Für die Fluglotsen bedeutet das den Angaben zufolge den zweiten Gehaltsausfall in Folge. Nach Darstellung von Verkehrsminister Duffy nehmen Flugsicherungskräfte aufgrund des finanziellen Drucks inzwischen Nebenjobs an. Er appellierte an sie, trotz der Shutdowns zur Arbeit zu kommen.

(leo mit Material der awp, sda, dpa und afp)