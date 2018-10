Obama hat Trumps Wahlkampf-Trick gerade ziemlich auseinandergenommen 😲

Eine Invasion von zum Teil gewaltbereiten Immigranten bedrohe die USA und ziehe in einer riesigen Karawane unaufhaltsam Richtung Norden – so das Narrativ der Republikaner zu der Gruppe von mittellosen Zentralamerikanern, die vor Gewalt und Armut in ihrer Heimat den Weg in die Vereinigten Staate eingeschlagen haben.

Kurz vor den Midterm-Wahlen drehen die konservativen Spindoktoren an den Rädern und wollen mit Angst die Wähler auf ihre Seite ziehen – ein Prozedere, das sich wiederholt.

Die …