Wie Elon Musks Entlassungen indirekt zu einer neuen Pandemie führen könnten



Die Gefahr, dass das Vogelgrippevirus mit der neusten Variante bald von Mensch zu Mensch springen könnte, steigt. Genau jetzt behindert die US-Regierung die Beobachtung des hochpathogenen Virus und die Forschung daran.

Bruno Knellwolf / ch media

Virologen und Epidemiologen in den USA schlagen Alarm. Das Vogelgrippe-Virus H5N1 der Variante D1.1 greift immer mehr um sich. Das Virus springt von Hühnern auf Kühe, von Kühen auf Katzen und Menschen. In den US-Staaten Nevada und Arizona mehren sich die Fälle infizierter Milchkühe und in Louisiana ist ein infizierter Mann gestorben. Die Analyse der Genomsequenzen zeigt, dass in dieser Variante eine Mutation vorkommt, welche die Ansteckung von Menschen in der Vergangenheit erleichtert hat.

Und genau jetzt kürzt die Trump-Regierung Personal und Mittel, um gegen das hochpathogene Virus vorzugehen. Expertinnen und Experten der Bundesbehörden, die in den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und im US-Landwirtschaftsministerium am aktuellen Ausbruch von H5N1 gearbeitet haben, sind entlassen worden. Und schon im Januar haben Bundesbehörden Berichte über die Vogelgrippe zuerst zurückgehalten.

Trumps und Elon Musks Politik könnte somit einer neuen Pandemie auf die Sprünge helfen. Denn der Moment könnte nicht ungünstiger sein. In einem US-Podcast sagt Stephanie Psaki, die sich unter Präsident Biden im US-Gesundheitsministerium auf die Bekämpfung von Pandemien spezialisiert hatte, die Befürchtung sei, «dass wir ein oder zwei Mutationen davon entfernt sind, dass sie sich zu einer Pandemie entwickelt, bei der es zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch kommt».

Je mehr sich H5N1 zwischen Kühen ausbreite, desto mehr Fälle würden auch Menschen betreffen. Somit werde es immer wahrscheinlicher, dass es zu dieser Mutation kommen könnte. «Und das könnte aus einer Reihe von Gründen viel schlimmer sein als die Covid-Pandemie», sagt Psaki.

Den Weg zu verhängnisvollen Mutationen und einer Pandemie ebnen könnte zudem auch die aktuelle Grippesituation in den USA. Die schlimmste Grippesaison seit 15 Jahren fordert das Gesundheitssystem stark. Zudem steigt das Risiko, dass es dem Virus gelingt, genetische Segmente zwischen Vogelgrippe und saisonaler Grippe auszutauschen. Virologen sprechen dann von einem Reassortment, das in einem doppelt infizierten Menschen oder Tier eine neue gefährliche Variante erzeugen kann.

Das wären allerdings weitere signifikante Veränderungen, die notwendig wären, wie Simon Ming vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sagt. Grundsätzlich hänge die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines neuen Krankheitserregers, der sich von Mensch-zu-Mensch übertrage, von dessen epidemiologischen Eigenschaften ab. «Dazu kann derzeit keine Aussage gemacht werden», sagt Ming.

Mutiertes Virus wäre nach Zoonose schnell in der Schweiz

Und wenn uns auch der Atlantik von Amerika trennt: Viren, die sich von Mensch zu Mensch übertragen, sind schnell in der Schweiz. Das hat man bei der Coronapandemie gesehen. «Bisher sind in der Schweiz noch keine Fälle von infizierten Säugetieren oder Menschen aufgetreten», sagt Sarah Camenisch vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), welches die Vogelgrippe überwacht.

Eine Situation wie in den USA sei in der Schweiz aufgrund des geringeren Infektionsdrucks derzeit nicht zu erwarten. «Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit H5N1 ist für die Allgemeinbevölkerung in der Schweiz derzeit sehr gering», sagt Ming vom BAG. Das BLV und das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) stünden im stetigen Austausch mit ihren internationalen Partnern. «In der Schweiz laufen seit mehreren Jahren Programme, um allfällige Infektionen in Säugetieren frühzeitig zu erkennen», sagt Camenisch.

In der Schweiz hat es seit letztem November in acht Gemeinden Fälle von infizierten Wildvögeln gegeben. In Seedorf, Ermatingen, Schaffhausen, Münsterlingen, Brügg, Luzern, Murten und Bavois. Tierhaltungen sind, auch dank der geltenden Schutzmassnahmen, gemäss dem BLV bisher keine betroffen. Die obligatorischen Schutzmassnahmen in Ufergebieten sollen den Kontakt von Wildvögeln mit Hausgeflügel verhindern, zum Beispiel, indem Ausläufe überdacht und engmaschig umzäunt werden.