Selenskyj äussert sich nach Wortgefecht mit Trump

Selenskyj betont: «Ohne die Unterstützung der USA wird es schwierig. Aber wir dürfen weder unseren Willen noch unsere Freiheit oder unser Volk verlieren. Wir haben gesehen, wie die Russen in unsere Häuser eingedrungen sind und viele Menschen getötet haben. Niemand will eine weitere Besatzungswelle.»

Ein Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien sei für die Ukraine gefährlich. In den vergangenen 10 Jahren habe Putin bereits 25 Mal gegen Waffenstillstandsvereinbarungen verstossen, so Selenskyj.

Das Treffen von Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj ist am Freitag eskaliert.

