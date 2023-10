Putin hat ein Riesenproblem

Auch der Kreml hat inzwischen auf den ersten ukrainischen ATACMS-Angriff reagiert: «Die Entscheidung des Weissen Hauses, den Ukrainern Raketen mit grosser Reichweite zu liefern, ist ein grober Fehler», schrieb Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, auf Telegram. Einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen hätten die «amerikanischen Geschenke» aber nicht, so Antonow weiter. Russland werde seine Ziele der «militärischen Spezialoperation» erreichen, wie Moskau den Krieg offiziell nennt.

Probleme dürfte die russische Armee jetzt aber nicht nur mit der Logistik bekommen. «Die ATACMS-Angriffe auf zwei wichtige Luftwaffenstützpunkte wird die Russen zwingen, Flugzeuge und Hubschrauber weiter hinter der Front zu stationieren», analysiert der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW). «Das wird die Möglichkeiten der russischen Armee stark einschränken, ihre Bodentruppen aus der Luft zu unterstützen.»

Diese sind mit einem Gefechtskopf versehen, der bei der Detonation über dem Ziel 950 kleinere Sprengsätze freisetzt. Diese Version der Rakete eignet sich besonders gegen nur leicht gepanzerte Ziele, Truppenansammlungen oder eben Luftwaffenstützpunkte. Im Englischen lässt sich die sperrige Abkürzung übrigens aussprechen wie «Attack 'ems», zu deutsche etwa: «Gib's ihnen» – ein passender Name also für das Geschoss.

Für die Logistiker der russischen Armee ist in der Nacht zu Dienstag ein Albtraum wahr geworden. Überraschend hat die Ukraine zum ersten Mal mit Raketen vom Typ ATACMS angegriffen. Die US-Regierung hatte bis zuletzt offengelassen, ob sie Kiew die Geschosse mit hoher Reichweite und grosser Zerstörungskraft tatsächlich liefern will. Jetzt hat die Waffe im Osten des Landes ihren Einstand gegeben – und das mit einem Paukenschlag.

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmasslich Hunderten von Toten und Verletzten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Während die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sowie auch mehrere arabische Staaten Israel die Verantwortung für den Raketeneinschlag gaben, wies die israelische Armee dies entschieden zurück. «Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen», erklärte die Armee in der Nacht auf Mittwoch. Sie kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen. Die Ereignisse lösten spontan Proteste in der arabischen Welt und auch in einigen deutschen Städten aus.