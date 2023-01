Italienischer Künstler reist für Anti-Kriegs-Graffitis in die Ukraine

Nach Banksy ist ein weiterer Graffiti-Künstler in die Ukraine gereist: Salvatore Benintende alias TVBOY.

Der italienische Künstler mit Wohnsitz in Barcelona ist von der Cesvi-Stiftung, einer der grössten humanitären Organisationen Italiens, in die Ukraine eingeladen worden. Der 42-Jährige besuchte die Städte Bucha und Irpin. Die beiden Kleinstädte sind vom Krieg stark zerstört worden. An beiden Orten sind nach der russischen Besatzung Massengräber entdeckt worden.

So sehen die Graffitis aus:

Auf einem der Graffitis malt ein Mädchen ein Friedenszeichen in den Farben der ukrainischen Nationalflagge.

Ein Mädchen steht auf einer Treppe und malt ein Friedenszeichen in den Farben der Nationalflagge. Bild: keystone

Ein anderes Kind fügt einem Verbotsschild mit dem Schriftzug Stop das Wort «War» (Krieg) hinzu – eine Aufforderung, den Krieg zu beenden.

Ein weiteres Werk befindet sich vis-à-vis eines Fussballfelds. Zwei Jungs tragen ein Trikot mit der Aufschrift «Peace» (Frieden) und «Hope» (Hoffnung).

Zwei Jungs tragen ein Trikot mit der Aufschrift «Peace» (Frieden) und «Hope» (Hoffnung). Bild: keystone

Bild: keystone

Vor dem zerstörten Kulturhaus in Irpinzeigt ein Werk, wie ein kleines Mädchen einen bewaffneten Soldaten zurechtweist.

Ein Mädchen in einem gelben Kleid und blauen Strumpfhosen weist einen bewaffneten Soldaten zurecht. Bild: keystone

Bild: keystone

Der Stadtrat von Bucha freute sich über die Graffitis. In einer öffentlichen Stellungsnahme schrieb die örtliche Regierung:

Die ganze Welt ruft dazu auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Politiker, Künstler, Sportler schliessen sich zur Unterstützung unseres Landes zusammen. Jeder hilft auf seine Weise beim Gewinnen und beim Wiederaufbau. Danke TVBOY für deine künstlerische Stimme für unseren gemeinsamen Sieg.

Ukraine-Graffitis in Barcelona

Es sind nicht die ersten Street-Arts von TVBOY, welches den russischen Angriffskrieg in der Ukraine thematisieren. In Barcelona, wo der Künstler seinen Wohnsitz sowie ein Designstudio hat, tauchen immer mal wieder Wandmalereien in den Farben der ukrainischen Nationalflagge auf.

Der Künstler ist besonders in Barcelona, Spanien, für seine politischen Kunstwerke bekannt. Sein Stil ist von der amerikanischen Pop-Art-Bewegung beeinflusst , insbesondere von Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Keith Haring. Diese Wandmalereien gehören unter anderem zu seinem Repertoire:

(cst)