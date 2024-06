USA heben offenbar Waffenverbot für ukrainische Asow-Brigade auf

Russische Invasion in der Ukraine – 2 Jahre Krieg in 34 Bildern

Beim russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 wurde die Brigade bei der Verteidigung der Hafenstadt Mariupol aufgerieben, und die Überlebenden gerieten im Stahlwerk Azovstal in russische Gefangenschaft. Ein Teil, darunter Kommandeur Denys Prokopenko, ist im Rahmen von Gefangenenaustauschen wieder frei gekommen.

Der Kreml übte scharfe Kritik an der Entscheidung der USA. «Diese plötzliche Positionsänderung Washingtons zeigt, dass sie vor nichts zurückschrecken in ihren Versuchen, Russland zu unterdrücken, indem sie die Ukraine und das ukrainische Volk als Instrument nutzen und dabei sogar zu einer Tändelei mit Neonazis bereit sind», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen.

Der Pressedienst von Asow bestätigte die Waffenfreigabe. Es wurden jedoch keine Angaben gemacht, ob die Brigade bereits Waffen erhalten habe. Die Einheit wurde 2014 von Rechtsextremen für den Kampf gegen die von Moskau unterstützten ostukrainischen Separatisten am Asowschen Meer als Freiwilligenbataillon gegründet. Die zur Brigade angewachsene Einheit wurde wenig später in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert.

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten in Kraft getreten

Die umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten ist am Dienstag in Kraft getreten. Das «Gesetz für die institutionelle, politische und soziale Normalisierung in Katalonien» wurde am Dienstag im spanischen Amtsblatt veröffentlicht.