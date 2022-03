Die Narben des Krieges: 15 Bilder, die die Verwüstung der Ukraine zeigen Bild: keystone

Luftangriffe, Artilleriefeuer, Raketen: Russland hat die Intensität seiner Angriffe im Laufe der Invasion in der Ukraine verstärkt. Auch am neunten Tag des Kriegs werden Dutzende Toter gemeldet – darunter auch Zivilisten. Die Lage bleibt unübersichtlich.

Nach Einschätzung aus US-Verteidigungskreisen sind bislang 90 Prozent der rund 150'000 zuvor an der Grenze zur Ukraine versammelten russischen Soldaten in das Land vorgerückt. Davon wurden laut ukrainischen Angaben seit Beginn des Kriegs etwa 9000 russische Soldaten getötet. Russland hatte am Mittwoch 498 getötete Soldaten in den eigenen Reihen bestätigt und von fast 3000 toten «Soldaten und Nationalisten» auf der Gegenseite gesprochen. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Dokumentiert sind zerstörte Gebäude, Strassen und weitere Infrastruktur. Wir zeigen eine Auswahl der eindrücklichsten Bildern aus den letzten zwei Tage:

Irpin, nahe Kiew: Mit dem Velo durch die Trümmer. Bild: Chris McGrath/Getty Images

Tschernihiw, Nordukraine: Mitten in der Stadt kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Brände. Bild: keystone

Butscha, nahe Kiew: Ukrainische Soldaten überqueren eine zerstörte Brücke. Bild: Chris McGrath/Getty Images

Borodjanka, nahe Kiew: Ein riesiges Loch klafft in diesem Wohngebäude. Bild: keystone

Tschernihiw, Nordukraine: Krater zeigen die Einschläge russischer Geschosse. Bild: keystone

Kiew: Mit einem einzigen Tanklöschfahrzeug kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Bild: keystone

Charkiw, Ostukraine: Nach heftigen russischen Luftangriffen betrachtet diese Anwohnerin die zerstörten Häuser. Bild: keystone

Tschernihiw, Nordukraine: Noch steigt Rauch aus den Plattenbauten. Bild: keystone

Irpin, nahe Kiew: Der Boden ist nach den russischen Angriffen mit Trümmern übersät. Bild: keystone

Borodjanka, nahe Kiew: Nur noch weg. Bild: keystone

Butscha, nahe Kiew: Überreste von russischen Militärfahrzeugen blockieren eine Strasse. Bild: keystone

Borodjanka, nahe Kiew: Verkohlt oder eingestürzt – diese Wohnhäuser wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Bild: keystone

Charkiw, Ostukraine: Eine Häuserfront ohne Dächer in der Innenstadt. Bild: keystone

Kiew: Diese Sportstätte wurde beim Angriff auf den Fernsehturm beschädigt. Bild: Chris McGrath/Getty Images