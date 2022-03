Brenzlige Lage im grössten AKW Europas – was wir wissen und was die Beteiligten sagen

Was wir wissen

⚠️ Auf dem Gelände des grössten Kraftwerk Europas ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es liegt in der Nähe der Grossstadt Saporischschja, im Süden der Ukraine. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien wurde eingeschaltet.

⚠️ Nach Erkenntnissen der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt bisher keine Berichte über eine erhöhte Strahlung. Die Atomaufsicht der Ukraine habe mitgeteilt, dass «keine Änderung der Strahlungswerte» gemeldet worden sei.

⚠️ Am frühen Morgen hätten Feuerwehrleute den Brand gelöscht, teilte der staatliche ukrainische Zivilschutz mit. Im Einsatz waren demnach 44 Rettungskräfte.

⚠️ Es habe beim Brand keine Toten oder Verletzten gegeben, teilte das ukrainische Innenministerium mit.

⚠️ Rund um das Gelände waren Gefechte im Gange, wie das Video einer Überwachungskamera zeigt.

Video: twitter/Zaporizka AES

⚠️ Nach Angaben der ukrainischen Behörden ist das Feuer in einem Ausbildungszentrum in der Atomanlage ausgebrochen. In dem AKW sei aktuell nur der vierte Block in Betrieb. Es seien «wesentliche» Ausrüstungen des AKW nicht von dem Feuer betroffen.

⚠️ Russlands militärische Einnahme von ukrainischen Atomanlagen ist vom Lenkungsgremium der IAEA verurteilt worden. Eine entsprechende Resolution des IAEA-Gouverneursrates wurde laut Diplomaten nur von Russland und China abgelehnt.

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Was die Ukraine sagt

🇺🇦 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. «Europa muss jetzt aufwachen», sagte Selenskyj in einer am Freitag bei Telegram veröffentlichten Videobotschaft. «Gerade jetzt beschiessen russische Panzer die Reaktorblöcke», sagte Selenskyj. «Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heisst, sie wissen, wohin sie schiessen, sie haben sich darauf vorbereitet», sagte der Staatschef. Unabhängig überprüfen liessen sich diese Aussagen zunächst nicht.

🇺🇦 Bürgermeister Dmytro Orlow zufolge gab es durch den Beschuss der russischen Armee auch Verletzte. «Ich habe keine Informationen über ihre Zahl. Es gibt auch schwere Wunden», sagte er der Agentur Unian zufolge.

Was Russland sagt

🇷🇺 Moskau hatte die IAEA informiert, dass russische Einheiten das Gebiet um das grösste ukrainische AKW unter ihre Kontrolle gebracht haben. Aus Sicht der IAEA steht somit auch die Anlage unter russischer Kontrolle, obwohl der Betrieb durch ukrainische Mitarbeiter und unter der Aufsicht von Behörden in Kiew fortgeführt wird.

🇷🇺 Von russischer Seite gibt es keine Bestätigung für einen angeblichen Beschuss.

🇷🇺 Die IAEA-Resolution beruhe auf Lügen, sagte der russische Botschafter Michail Uljanow, der Russland bei den internationalen Organisationen in Wien vertritt, zu Journalisten. Russische Kräfte hätten bei Atomanlagen nie Gewalt angewendet, sondern würden diese nur schützen. «Sie greifen nicht in den Betrieb der Nuklearanlagen ein», sagte er.

🇷🇺 Der kremlnahe und vom Westen mit Sanktionen belegte russische Oligarch Oleg Deripaska mahnte Friedensverhandlungen an, um die atomare Gefahr aus der Ukraine einzudämmen. Das Land habe auf seinem Gebiet noch 15 atomare Blöcke und 3 Lager für Brennstäbe, sagte er. Er warnte vor grossen Risiken für Russland, die Ukraine und Europa, sollte es dort zu einem atomaren Zwischenfall kommen.

Das sind die internationalen Reaktionen

🇺🇸 US-Präsident Joe Biden forderte Russland nach einem Telefonat mit Selenskyj auf, seine militärischen Aktivitäten in dem Gebiet um das AKW einzustellen. Die russische Armee müsse Feuerwehrleuten und Rettungskräften den Zugang zu dem Gelände ermöglichen, so Biden.

🇬🇧 Durch die Kämpfe nahe des Atomkraftwerks gefährdet der russische Präsident Wladimir Putin nach Meinung des britischen Premierministers Boris Johnson ganz Europa. Die «rücksichtslosen Aktionen» von Putin «könnten nun die Sicherheit ganz Europas direkt gefährden». Johnson erklärte laut einer Mitteilung seines Amtssitzes, dass er «in den kommenden Stunden» eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in dem Atomkraftwerk erreichen wolle.

Der GAU In der Ukraine gibt es mehrere atomare Anlagen. Im Atomkraftwerk Tschernobyl war es am 26. April 1986 zu einer der schlimmsten Katastrophen bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie gekommen. Nach der Explosion eines Reaktorblocks des Atomkraftwerks verteilten sich radioaktive Stoffe über mehrere Tage über weite Teile Europas.

(mlu/sda/dpa)