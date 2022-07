Einen 19-Stunden Einsatz wird sie wohl nie vergessen: Als sie Zivilisten in Sicherheit in die Westukraine bringen wollte, begannen russische Truppen damit, die Autobahn zu beschiessen. Während Sperrfeuer um sie herumtobte, war sie gezwungen, eine neue Route einzuschlagen – erst nach 19 Stunden soll sie ihr Ziel erreicht haben. «Es war ein Albtraum» , erinnert sie sich zurück. «Die Angst vor Saboteuren war allgegenwärtig».

Damals legte die Ballerina des Nationalballetts eine Tanzpause ein, um in das umstrittene Territorium im Osten der Ukraine zu reisen, um sich selbst einen Eindruck der Situation zu machen. Auf die Reise nahm sie Bücher zu Themen nationaler Bedeutung wie dem Holodomor – der Hungersnot, die Stalin der Ukraine in den 1930er Jahren zufügte – mit, um sie in Bibliotheken vor Ort zu hinterlegen. Mit dem Ziel: Prorussische Ukrainer zum Umdenken zu bewegen.

Zum 15. Mal in 16 Jahren hat Serienchampion Joey Chestnut in New York das Hot-Dog-Wettessen zum US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Der Amerikaner schlang am Montag vor Zehntausenden Zuschauern 63 Würstchen in weichen Brötchen herunter, womit er die Konkurrenz hinter sich liess.