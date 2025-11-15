freundlich
DE | FR
burger
International
Ukraine

Ukraine-Krieg: Schwere russische Drohnenangriffe fordern 1 Toten

epa12511627 A handout photo made available by the Dnipropetrovsk Regional State Administration shows Ukrainian rescuers working at the site of a Russian strike on a residential building in Dnipro, cen ...
Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.Bild: keystone

Schwere russische Drohnenangriffe: Ein Toter in der Ukraine

15.11.2025, 08:0615.11.2025, 08:06

Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko mit. In der Gebietshauptstadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in den kleineren Städten Nikopol, Marhanez, Tscherwonohryhoriwka und Synelnikowe sowie im Landkreis Myrowe. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.

Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Während das Militär nur den Abschuss von 64 Drohnen über russischem Gebiet meldete, bestätigte der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, zumindest einen Einschlag. «Durch herabfallende Trümmer kam es zu einem Brand auf dem Territorium eines Unternehmens», schrieb Malkow auf der Plattform Telegram. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, die Höhe des Schadens werde noch geprüft. Nach Angaben des Internetportals Astra soll es sich bei dem Unternehmen um die Raffinerie handeln.

Die Ukraine attackiert systematisch Anlagen der Öl- und Gasverarbeitung in Russland. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs gestoppt, andererseits die Finanzierung des Kriegs durch den Export etwa von Benzin erschwert werden. (sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Krieg:

Analyse
Ukrainische Südfront unter Druck – Russlands Taktik geht auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
5
Kommission streicht Gelder: Nachtzug nach Malmö steht schon vor dem Start vor dem Aus
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Heimniederlage für Pius Suter und die St. Louis Blues ++ Kantersieg für Houston
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Nach Protesten: Shein verschiebt Ladenöffnungen in Frankreich
Nach einem Skandal wegen pädopornographischer Sexpuppen des asiatischen Onlinehändlers Shein ist die Eröffnung weiterer Geschäfte in Frankreich auf unbestimmte Zeit verschoben. «Wir müssen das Angebot und die Preispolitik anpassen, deshalb werden wir die Eröffnungen um einige Tage oder Wochen verschieben», sagte Frédéric Merlin, Geschäftsführer der BHV-Kaufhauskette.
Zur Story