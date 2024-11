US-Wahlen: Alle Resultate, Analysen und Videos – so berichtet watson

Kamala Harris gegen Donald Trump: Am 5. November wählen die USA. Bild: shutterstock/keystone/watson

Alle Resultate, blitzschnelle Analysen und Videos: So berichtet watson über die US-Wahlen

watson steht für unlimitiertes Storytelling. Auch bei den US-Wahlen. Bei uns findest du alle Resultate, Analysen und Videos, aber auch Quiz, Memes und mehr.

Liveticker

Der watson-Liveticker versorgt dich mit allen relevanten Informationen und Meldungen. Im Ticker wirst du die Ergebnisse aus den US-Bundesstaaten finden. Dabei richten wir uns nach den Resultaten von CNN. Wenn die US-Fernsehstation sich auf einen Sieger oder eine Siegerin in einem Bundesstaat festlegt, werden wir dies ebenfalls vermelden.

Analyse und Kommentar

Die watson-Redaktion wird in der Nacht auf Mittwoch gut besetzt sein. Natürlich wird sich auch unser Debatten-Team das Wahlspektakel anschauen und auf den Morgen erste Einschätzungen liefern. Philipp Löpfe, Patrick Toggweiler und Peter Blunschi geistern aktuell zwar noch auf der Redaktion herum. Sie werden sich aber bald nach Hause bewegen, um genügend vorzuschlafen.

Ralph on the Road

Seit drei Wochen ist watson-Reporter Ralph Steiner für die Wahlberichterstattung in den USA.

In Florida sprach er mit Latinos über ihre Wahlabsichten, in Georgia besuchte er eine Rally von Donald Trump und eine von Kamala Harris. In North Carolina redete er mit Studenten und Experten.

Am Wahltag ist er in Washington, D.C. und berichtet laufend.

Interaktive Grafik

Für die US-Wahlen 2024 hat das watson-Datenteam eine interaktive Grafik erstellt. Auf einen Blick siehst du dort die Zwischen- und Endresultate in den Bundesstaaten und an wen die entscheidenden Elektorenstimmen gehen. Wenn du auf einen Bundesstaat klickst, erhältst du genauere Informationen zum Stand der Auszählungen.

Genaues Hinschauen lohnt sich. Denn Kamala Harris und Donald Trump starren dich nicht regungslos an, sondern verändern ihre Gesichtszüge. Vielleicht verraten sie dir sogar ihr wahres Gesicht.

Die USA wählen – die aktuellsten Prognosen Alles zu den Swing States HARRIS 226 TRUMP 219 269 Texas 73 Wahlleute Gewinner*in Kamala Harris Name % Stimmen 62% ausgezählt / Briefwahl offen Gewinner 2020 Donald Trump Harris Trump Unklar Quelle: 538 • 538 • Grafik: watson watson

Social Media

Auch auf unseren Social-Media-Kanälen bist du immer top informiert. Auf Instagram und Tiktok werden wir die wichtigsten Resultate vermelden und Eindrücke aus den USA liefern. Unser watson-Reporter Ralph Steiner berichtet aus den USA und versorgt uns mit Stimmen vor Ort.

Video

Unsere Berichterstattung ist multimedial. Rund um die Wahl versorgen wir dich mit Videos – seien das die Auftritte der Präsidentschaftskandidaten oder Erklärvideos zum Wahlsystem.

Die US-Wahlen – watson essentials Video: watson/david indumi

Quiz, Memes und mehr

watson steht für unlimitiertes Storytelling. Bei uns findest du keine Bleiwüsten, sondern Beiträge in allen möglichen Formen. Videos, Quiz, Ticker, Karten, Grafiken und GIFs sorgen dafür, dass dir garantiert nicht langweilig wird und du immer auf dem Laufenden bist.