Kamala Harris nimmt die Herausforderung an und will um die Präsidentschaft kämpfen. Ihr Zeichen auf Social Media? Eine Kokosnuss. Bild: keystone

Was Kamala Harris mit Kokosnüssen am Hut hat

Seit die Vizepräsidentin ihre Kandidatur für das Weisse Haus angekündigt hat, spriessen auf Social Media plötzlich Dutzende Kokospalmen. Kamala Harris' Lieblingsfrucht? Nicht ganz. Eine Erklärung.

Marine Brunner / watson.ch/fr

Mehr «International»

In den Stunden nach Joe Bidens Rückzug von der Präsidentschaftswahl und seiner Übergabe an seine Vizepräsidentin tauchten plötzlich Kokosnüsse im Internet auf.

Ganz zu schweigen von den zahlreichen Demokraten, die bald das Kokospalmen-Emoji oder ein Bild der exotischen Frucht nutzten, um ihre Unterstützungsbotschaften an die neue Kandidatin zu garnieren. «Frau Vizepräsidentin, wir sind bereit, Ihnen zu helfen», schrieb der hawaiianische Senator Brian Schatz am Sonntagabend auf X, begleitet von einem Foto, das ihn beim Klettern auf eine Kokospalme zeigt.

Etwas früher hatte der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, seine Unterstützungsbekundung mit tropischen Emojis und einer amerikanischen Flagge gezeigt.

Und seit Sonntagabend amüsieren sich auch republikanische Nutzer mit kokoshaltigen, spöttischen Veröffentlichungen.

Doch was steckt dahinter?

Die Ursprünge: eine Rede

Das «Kokospalmen»-Meme stammt aus einer Rede, die Kamala Harris im Mai 2023 anlässlich einer Veranstaltung im Weissen Haus hielt. Sie zielte darauf ab, die Chancen für Amerikaner hispanischer Herkunft zu fördern.

In ihrer Rede betonte die Vizepräsidentin die Bedeutung der Sorge um die Jugend, die Notwendigkeit, auf die Lehren der Vorfahren zu bauen, die Wichtigkeit des Kontextes zu erkennen und einer engen Sichtweise der Geschichte zu widerstehen.

«Keiner von uns lebt in einem Vakuum», erklärte Kamala Harris damals, bevor sie eine Anekdote über ihre eigene Mutter erzählte. «Meine Mutter pflegte, uns zu kritisieren und zu sagen: ‹Ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten los ist.›» Und weiter habe ihre Mutter zu den jungen Menschen gesagt:

«Denkt ihr, ihr seid von einem Kokosnussbaum gefallen? Ihr existiert im Kontext von allem, was ihr erlebt und was euch vorausgegangen ist.» Kamala Harris zitiert ihre Mutter in einer Rede im Weissen Haus am 10. Mai 2023.

Mehr brauchte es nicht, um diesen Ausbruch und das Video der Rede viral gehen zu lassen, insbesondere durch den rechtsextremen YouTube-Kanal «War Room», der regelmässig Clips von demokratischen Patzern und Fehlern teilt.

Ein explosives Meme

Wie Kamala so treffend sagte, muss man den Kokosnussbaum in seinem Kontext betrachten: in einem nahezu endlosen Strom von Memes über die Persönlichkeit der Vizepräsidentin. Kamala Harris hat bereits für diverse Memes gesorgt. Nicht nur wegen ihrer Redefähigkeiten, sondern auch, weil ihre öffentlichen Auftritte manchmal äusserst peinlich waren.

Zum Beispiel: Bevor sie den zweithöchsten Posten des Landes erreichte, brachte Joe Bidens Mitstreiterin mit ihrem berühmten «We did it, Joe!» das Internet in Wallungen.

Ohne Biden ist alles möglich

Wie «The Atlantic» betonte, könnte dieser Enthusiasmus für Memes der Kandidatin bei einem Teil der jungen linken Wähler gut ankommen, die seltsame und chaotische Inhalte auf TikTok und Instagram zu mögen scheinen.

Seitdem wurde Kamalas Rede über den Kokosnussbaum in allen möglichen Formen adaptiert – sei es als Remix mit Britney Spears' «Gimme More» oder Charli XCXs «Von Dutch» oder als Codewort. Laut Forbes wurde ihre potenzielle Präsidentschaftskandidatur sogar von Anhängern als «Operation Kokosnussbaum» bezeichnet.