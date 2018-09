International

Das musst du zum Hurrikan «Florence» wissen



«Florence» hat sich extrem verlangsamt – das ist gar nicht gut

Das Wichtigste in Kürze

Mit peitschendem Regen und Winden von über Tempo 150 hat Hurrikan «Florence» noch vor seinem eigentlichen Auftreffen die US-Ostküste heimgesucht.

Die Experten rechnen damit, dass sich die Wasserlast von «Florence» bis zu vier Tage lang auf das Land ergiesst. Die Situation werde sich in den nächsten Stunden und Tagen drastisch verschlechtern, sagten die Meteorologen voraus.

In fünf Bundesstaaten sowie Washington DC haben die Behörden den Notstand ausgerufen. Für insgesamt rund 1,7 Millionen Bewohner galten Evakuierungsanordnungen oder -empfehlungen.

Die Behörden befürchten starke Regenfälle und eine Sturmflut von bis zu vier Metern Höhe. In den gefährdeten Gebieten leben Schätzungen zufolge rund zehn Millionen Menschen.

Ticker: Hurrikan Florence erreicht die US-Ostküste

Wo trifft der Sturm auf Land?

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr (Ortszeit) befand sich das Zentrum des Hurrikans «Florence» noch rund 270 Kilometer südlich von Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina. Allerdings waren auf den der Küste North Carolinas vorgelagerte «Outer Banks»-Inseln bereits Sturmwinde zu spüren. Prognosen zufolge wird der Sturm vom Meer her ins Inland ziehen. Dort muss mit extremen Regenfällen gerechnet werden.

screenshot google maps

Welche Gefahren drohen?

Bild: EPA/EPA

Nach Angaben der Behörden handelt es sich um «einen der stärksten Hurrikane der vergangenen Jahrzehnte». Gemäss aktuellen Satellitenbilder entspricht die aufgrund des Wirbelsturms entstandene Bewölkung der gemeinsamenFläche der Bundesstaaten North und South Carolina – ein Anzeichen für die Stärke von «Florence». aufgrund des Hurrikans. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen meterhohen Überschwemmungen und Sturzfluten, massiven Regenfällen sowie wochenlangen Stromausfällen und Strassenblockaden. Der Gouverneur von North Carolina warnte davon, dass die Sturmfluten bis zu vier Meter Höhe erreichen könnten.

Gov. Cooper: "Catastrophic effects will be felt outside the center of the storm due to storm surge as high as 9-13 feet. That is the second story of the house." https://t.co/Hs5yjxAK4U pic.twitter.com/o3DmKnqKrB — CBS News (@CBSNews) 13. September 2018

Die Spitzenwerte beim Niederschlag betragen laut New York Times in Küstennähe betragen laut New York Times rund 102 Millimeter Regen pro Stunde. Auch in der 150 Kilometer von der Küste entfernten Stadt Charlottesville wird mit 25 Millimeter Niederschlag gerechnet. Bis am Montag könnten in gewissen Gebieten fast 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter niedergehen.

Jeff Byard von der US-Katastrophenschutzbehörde Fema mahnte die Bevölkerung, die Warnungen ernst zu nehmen, «Florence» werde kein blosser «Streifhieb» sein. Der Hurrikan werde zwar über Land schnell an Kraft verlieren, starken Regen aber auch in Gebiete bringen, die nicht an der Küste liegen. Es sei absehbar, dass der Sturm die Stromversorgung unterbrechen, Häuser zerstören und Strassen und Brücken beschädigen werde.

Der wichtigste Energieversorger in den beiden Carolinas, das Unternehmen Duke Energy, warnte vor einem Black-out, bei dem rund drei Millionen Menschen betroffen sein könnten. Die Instandsetzung der Schäden könne mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Wie viele Menschen und welche Gebiete sind betroffen?

Der Wirbelsturm «Florence» hat eine Massenflucht im Südosten der USA ausgelöst. Über zehn Millionen Menschen aus drei Bundesstaaten leben laut dem US-Wetterdienst im Gefahrengebiet. Für insgesamt rund 1,7 Millionen Bewohner der Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia galten Evakuierungsanordnungen oder -empfehlungen.

#HurricaneFlorence 130mph+ Historical Potential Cat5

South Carolina Highway Patrol troopers lead traffic inland in reversed lanes on the highway as residents and even hospitals are being told to evacuate from the coast ahead of Hurricane #Florence🙏🏻



pic.twitter.com/KrXZ8svFD0 — 𝕬𝖓𝖌𝖎𝖊🌹#𝕯𝖊𝖈𝖎𝖒𝖆𝖙𝖊𝕿𝖍𝖊𝕯𝖊𝖒𝖘🗳 (@RealBasedBlonde) 12. September 2018

Auf den Strassen bildeten sich am Mittwoch lange Staus. Tausende Menschen verliessen angesichts des näherrückenden Hurrikans ihre Wohnorte.

Der Notstand wurde am Mittwoch auch für den weiter südlich gelegenen Staat Georgia ausgerufen. In den vergangenen Tagen hatten die örtlichen Behörden zudem bereits den Notstand für die Hauptstadt Washington und den dort angrenzenden Bundesstaat Maryland erklärt.

Bewohner wollen bleiben

Viele Menschen wollen ihre Häuser – trotz Evakuierungsanordnung – nicht verlassen. Darüber hatte etwa die Bürgermeisterin des Urlaubsortes Myrtle Beach in South Carolina geklagt. Auch bei US-Fernsehsendern meldeten sich immer wieder Menschen aus den bedrohten Küstengebieten zu Wort, die sagten, dass sie lieber zu Hause bleiben wollen. Sie hätten sich mit Essen und Stromgeneratoren eingedeckt und fühlten sich sicher. Behördenvertreter halten das für lebensgefährlich.

"I decided to stay out of necessity." Two small business owners speak with CNN's @DonLemon about why they decided to ride out Hurricane Florence https://t.co/OIdYXdUVSC pic.twitter.com/CkqyxaWmBT — CNN Tonight (@CNNTonight) 13. September 2018

Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema warnte, «Florence» werde die Küste mit der «Wucht eines Mike-Tyson-Schlages» treffen – eine Anspielung auf den Ex-Boxweltmeister – und wies explizit auf die Evakuierungsanordnung hin. Mittwoch sei zudem der letzte Tag, an dem Evakuierungen noch ungehindert möglich seien.

«Florence» steuert auf die US-Ostküste zu: Video: srf

So heftig ist der Wirbelsturm «Florence»: Video: watson/nico franzoni

Bilder vor einem Jahr, als sich der Hurrikan «Irma» Florida näherte:

Trump mahnt zur Vorsicht

Auch Präsident Donald Trump mahnte die Bürger: «Wenn Sie aufgefordert werden zu gehen, dann raus da.» Zugleich versicherte er, die Behörden seien ausreichend auf den Wirbelsturm vorbereitet.

In seiner Video-Botschaft rief er dazu auf, die gefährdeten Küstengebiete zu verlassen. «Wir wollen, dass alle in Sicherheit sind.» Der Sturm werde bald auf die Küste treffen.

Hurricane Florence may now be dipping a bit south and hitting a portion of the Great State of Georgia. Be ready, be prepared! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. September 2018

Trump versicherte, die US-Behörden seien gerüstet für das Unwetter. «Wir werden damit fertig, wir sind bereit.» Alle Vorbereitungen seien getroffen. «Aber trotzdem können schlimme Dinge passieren.» (sda/afp/dpa/ap/vom/cbe)

