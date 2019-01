«Die Leute waren schockiert»: Trump löste im Pentagon mit Angriffsplan Verwirrung aus 

Von frierenden Möpsen und fliegenden Vibratoren: Eine kleine Abrechnung mit Hollywood

Yo Hollywood, we need to talk...

Ja, wir müssen reden. Ein paar Dinge klarstellen. So zwischen dir und mir.

Ich mag dich ja eigentlich sehr, wirklich. Nein, ich liebe dich. Die Reisen, die Abenteuer, die Emotionen – das Lachen, die Tränen und ja, sogar der Brechreiz ab und an (auch «50 Shades» muss geschaut sein, nöd wahr). Ich mein: FUCHUR! Nur schon für den hat sich’s gelohnt.

Aber jetzt mal so von Frau zu Traumfabrik, da sind ein paar Dinge, die ich nicht so ganz verstehe.

In Filmen kommen Frauen, die …