Nebel
DE | FR
burger
International
USA

Tod von Rob Reiner: Sohn verhaftet

Emergency personnel stage near Rob Reiner&#039;s residence Sunday, Dec. 14, 2025, in the Brentwood section of Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope) Rob Reiner Investigation
Im Haus der Reiners wurden zwei Leichen mit Stichwunden aufgefunden.Bild: keystone

US-Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden – Sohn verhaftet

Nachdem der Hollywoodstar und seine Frau tot in ihrem Haus gefunden worden sind, wurde der Sohn des Paares verhaftet, berichten US-Medien.
15.12.2025, 16:5015.12.2025, 16:50

Der 32-Jährige befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Kaution betrage vier Millionen US-Dollar, berichtet TMZ.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichteten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichteten von einem grossen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

epa12593224 (FILE) - Rob Reiner (R) and Michelle Reiner (L) arrive for the Medallion Ceremony honoring the recipients of the 46th Annual Kennedy Center Honors at the Department of State in Washington, ...
Michelle und Rob Reiner.Bild: keystone

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. «Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod», schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei «entsetzt» über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äusserten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

Schauspielerin Kathy Bates sagte, sie sei «absolut niedergeschmettert». Reiner sei «brillant und liebenswert» gewesen. Ihre Kollegin Jamie Lee Curtis sagte, sie sei «schockiert». Der US-Schriftsteller Stephen King beschrieb Reiner als «wunderbaren Freund, politischen Verbündeten und brillanten Filmemacher». Er sei ein grosser Fan von Reiner gewesen, schrieb der US-Schauspieler Ben Stiller. «Er hat einige der bedeutendsten Filme für meine Generation gemacht.»

«Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,» sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung. (sda/vro)

Das könnte dich auch interessieren:

Ohne seine geliebte Michele hätte Rob Reiner Harry und Sally kein Happy End geschenkt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brauchen Haustiere wirklich Schlankheitsmittel?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Angreifer von Sydney waren Vater und Sohn und hatten IS-Verbindungen – das ist bekannt
Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest im australischen Sydney haben die Behörden die beiden Angreifer als Vater und Sohn identifiziert. Sie haben laut australischen Medienberichten der Terrororganisation IS die Treue geschworen. Das ist bekannt.
Die beiden Attentäter, die am Sonntag an Sydneys beliebtem Strand Bondi Beach mindestens 15 Menschen erschossen und Dutzende verletzten, waren Vater und Sohn. Es handelt sich um den 24-jährigen Naveed Akram und den 50-jährigen Sajid Akram. Der Vater wurde von Einsatzkräften erschossen, der Sohn befindet sich im Spital, wo er von der Polizei überwacht wird.
Zur Story