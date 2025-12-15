Im Haus der Reiners wurden zwei Leichen mit Stichwunden aufgefunden. Bild: keystone

US-Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden – Sohn verhaftet

Nachdem der Hollywoodstar und seine Frau tot in ihrem Haus gefunden worden sind, wurde der Sohn des Paares verhaftet, berichten US-Medien.

Mehr «International»

Der 32-Jährige befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Kaution betrage vier Millionen US-Dollar, berichtet TMZ.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichteten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichteten von einem grossen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Michelle und Rob Reiner. Bild: keystone

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. «Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod», schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei «entsetzt» über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äusserten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

Schauspielerin Kathy Bates sagte, sie sei «absolut niedergeschmettert». Reiner sei «brillant und liebenswert» gewesen. Ihre Kollegin Jamie Lee Curtis sagte, sie sei «schockiert». Der US-Schriftsteller Stephen King beschrieb Reiner als «wunderbaren Freund, politischen Verbündeten und brillanten Filmemacher». Er sei ein grosser Fan von Reiner gewesen, schrieb der US-Schauspieler Ben Stiller. «Er hat einige der bedeutendsten Filme für meine Generation gemacht.»

«Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,» sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung. (sda/vro)