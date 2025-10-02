sonnig14°
US-Subventionen: Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord

Tesla vehicles line a parking area at the company&#039;s Fremont, Calif., factory on Tuesday, Aug. 5, 2025. (AP Photo/Noah Berger) Trump Tariffs
Bild: keystone

02.10.2025, 15:4802.10.2025, 15:57

Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497'099 Fahrzeuge.

Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent gerechnet. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Dank auslaufender Steuergutschrift

Sie sind davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7500 Dollar Ende September noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten.

FILE - Tesla and SpaceX CEO Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition, March 9, 2020, in Washington. (AP Photo/Susan Walsh, File) Elon Musk
Musk: «Zukunft von Tesla liegt in Robotaxis und Robotern.»Bild: keystone

Musk rechnete mit harten Quartalen

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Tech-Milliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen aber schon länger herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang – und trifft auf viel Konkurrenz.

Insgesamt baute Tesla im vergangenen Quartal mit 447'410 Autos aller Modelle rund 4,8 Prozent weniger Wagen als ein Jahr zuvor. (sda/awp/dpa/val)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
