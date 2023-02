FBI durchsucht Bidens Haus in Delaware nach Geheimdokumenten

Anwalt bestätigt: FBI durchsucht Bidens Ferienhaus nach Geheimdokumenten

Bild: keystone

Das FBI durchsucht das Ferienhaus von US-Präsident Joe Biden in Rehoboth Beach, Delaware. Dies bestätigte einer der Anwälte Bidens am Mittwoch, noch während der Einsatz lief. Die Durchsuchung stehe in Zusammenhang mit den Untersuchungen zu Geheimdokumenten, so der Anwalt. Die Suche finde mit der «vollen Unterstützung» des Präsidenten statt.

Die FBI-Aktion ist die jüngste in einer Reihe von Enthüllungen, dass Biden Materialien aufbewahrte, die eigentlich an das Nationalarchiv hätten zurückgegeben werden müssen. Die Dokumente stammen noch aus Bidens Zeiten als Vizepräsident der USA unter Barack Obama. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...