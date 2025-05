Jetzt äussert sich Joe Biden zum ersten Mal zu seiner Krebs-Diagnose

Ex-US-Präsident Joe Biden hat Krebs. Nachdem in der Nacht auf Montag mehrere US-Medien darüber berichtet hatten, äusserte sich der 82-Jährige am Montag selbst dazu.

«Krebs betrifft uns alle», schreibt Biden in den sozialen Medien zu einem Selfie von sich mit seiner Frau Jill und seiner Katze. «Wie so viele von euch haben auch Jill und ich erfahren, dass wir in unseren verletzlichsten Momenten am stärksten sind», so Biden. «Danke, dass ihr uns mit eurer Liebe und Unterstützung aufrichtet.»

In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche Spitzenpolitiker zu Bidens Erkrankung geäussert. «Melania und ich sind betrübt über die jüngste medizinische Diagnose von Joe Biden», schrieb etwa Bidens Nachfolger Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. «Wir senden Jill und der Familie unsere besten Wünsche und wünschen Joe eine rasche und erfolgreiche Genesung.»

Auch Ex-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle haben Biden nach Bekanntwerden von dessen Krebsdiagnose ihre besten Wünsche ausgesprochen. «Michelle und ich sind in Gedanken bei der gesamten Biden-Familie», schrieb Obama auf der Plattform X. «Ich bin sicher, dass er diese Herausforderung mit seiner typischen Entschlossenheit und Würde meistern wird», hiess es weiter. «Wir beten für eine schnelle und vollständige Genesung.» Obama war von 2009 bis 2017 US-Präsident, Biden war damals sein Vize.

Obama würdigte in dem Post auch Bidens Einsatz für die Krebsforschung. «Niemand hat sich mehr für die Entwicklung bahnbrechender Behandlungsformen für Krebs in all seinen Formen eingesetzt als Joe.» Biden hatte während seiner Amtszeit (2021-2025) unter anderem ein «Krebskabinett» eingesetzt und eine neue wissenschaftliche Einrichtung gegründet, um die Forschung auf diesem Feld voranzutreiben.

Biden ist US-Medienberichten zufolge an einer aggressiven und weit fortgeschrittenen, aber behandelbaren Form von Prostatakrebs erkrankt. Der Krebs habe bei dem 82-Jährigen auf die Knochen gestreut, hiess es unter Berufung auf eine Mitteilung seines Büros.

Für Biden ist das Thema Krebs eng mit familiären Erfahrungen verknüpft: 2015 starb sein ältester Sohn Beau im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor. Biden spricht in Reden immer wieder über diesen Verlust. (dab/sda/dpa)