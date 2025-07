Trump winkt der grosse Sieg: So geht es jetzt mit der BBB weiter

Mike Johnson will das Gesetz nun «schnell für Trump freigeben».

Mike Johnson will das Gesetz nun «schnell für Trump freigeben». Bild: keystone

«Wir müssen diesen Prozess zu einem Abschluss bringen, und wir sind entschlossen, das zu tun, und zwar so schnell wie möglich.»

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte kurz nach der Abstimmung im Senat gegenüber der New York Times, «dass man das Gesetz nun schnell für Trump freigeben» wird:

«Wir liegen im Zeitplan – lasst uns weitermachen und fertig sein, bevor sie und ihre Familie am 4. Juli Urlaub machen», sagte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Zwar hatte das Repräsentantenhaus der Vorlage bereits in einer früheren Fassung zugestimmt. Doch weil der Senat Änderungen einbrachte, muss das Gesetz nun erneut durch die andere Kongresskammer.

Aber auch in den eigenen Reihen gibt es Vorbehalte: Fiskalkonservative Republikaner bemängeln, das Gesetz gehe nicht weit genug bei den Ausgabenkürzungen und drohe das Haushaltsdefizit weiter in die Höhe zu treiben.

Was ist die «BBB»?

Alles, was du zur «BBB» und zum weiteren Verlauf wissen willst.

Den Ausschlag gab US-Vizepräsident JD Vance, der in seiner Rolle als Präsident des Senats bei einem Patt die entscheidende Stimme abgeben kann. Noch ist das Gesetz aber nicht in Stein gemeisselt.

Der Senat billigte das Vorhaben mit dem Namen «One Big Beautiful Bill» (kurz «BBB») am Dienstag nach einer nächtlichen Marathonsitzung mit hauchdünner Mehrheit.

