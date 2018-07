International

Trump trifft Putin in Helsinki: der Liveticker



Trump und Putin redeten über 2 Stunden zu zweit ++ Jetzt folgt der «Working Lunch»

Heute treffen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in Helsinki aufeinander. Eigentlich müssten die neuen Vorwürfe über die russische Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 das beherrschende Thema des Gipfels sein. Unklar ist aber, wie viel Raum Trump dem Thema in seinem persönlichen Gespräch mit dem Kremlchef geben wird.

Tagesprogramm:

08.40 Uhr (Schweizer Zeit): Treffen zwischen Trump und dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auf dem Wohnsitz des Gastgebers

Alles Aktuelle im Ticker:

Ticker: 2018-07-16 Trump und Putin in Helsinki

