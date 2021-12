Cuomo wird nicht wegen Kussvorwürfen angeklagt

Der 63-jährige Cuomo hatte sich insbesondere während der Coronavirus-Pandemie in den USA einen Namen gemacht. Wiederholt wurde über eine Präsidentschaftskandidatur spekuliert. (aeg/sda/reuters)

Trotz glaubwürdiger Beweise würden die Vorwürfe nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Anklageerhebung erfüllen, teilte die Bezirksstaatsanwältin von Westchester, Miriam Rocah, am Dienstag mit.

Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, wird nicht wegen des Vorwurfs angeklagt, zwei Frauen gegen ihren Willen geküsst zu haben.

Die nordchinesische Metropole Xi'an ist nicht nur die Heimat der weltberühmten Terrakotta-Krieger, sondern auch von mehr als 13 Millionen Menschen. Und über sie alle wurde ein Lockdown verhängt. Denn Xi'an leidet unter dem schwersten Corona-Ausbruch in China seit 21 Monaten.