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Hawaii: Grosse Überschwemmungen, Tausende verlassen Häuser

Floodwaters in Waialua, Hawaii, on Friday morning, March 20, 2026. (Craig Fujii/Hawaii Civil Beat via AP) Hawaii-Floods
Der heftige Regen auf Hawaii hatte in den vergangenen Tagen ganze Strassenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört.Bild: keystone

Überschwemmungen auf Hawaii – Tausende verlassen ihre Häuser

21.03.2026, 08:2621.03.2026, 08:26

Nach tagelangen Regenfällen auf Hawaii, die vielerorts zu Überschwemmungen führten, haben die Behörden auf der Insel Oahu Evakuierungen angeordnet. Dort habe der Pegelstand am Wahiawa-Damm einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen. In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4000 Anwohner betroffen, sagte eine Sprecherin dem US-Sender CNN. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.

Fooding covers a residential neighborhood in Waialua, Hawaii, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Mengshin Lin) Hawaii Floods
Am Freitag, dem 20. März 2026, steht ein Wohnviertel in Waialua, Hawaii, unter Wasser.Bild: keystone

Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungs-Anweisungen zu folgen. Der Starkregen habe zu derart schweren Überschwemmungen geführt, dass das Hochwasser stellenweise bis zur Brust reiche, sagte Green in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und die Küstenwache würden zur Unterstützung bereitstehen.

Der heftige Regen hatte in den vergangenen Tagen ganze Strassenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren, mussten von Einsatzkräften gerettet werden. (sda/dpa)

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