«Nawalny, so traurig ...» – Trump war nah dran, Russland zu verurteilen

«Trump hat gerade erst gesagt, er würde Putin ermutigen, in NATO-Länder einzumarschieren, die ihren Beitrag nicht leisten. Jetzt sagt er nichts gegen Putin wegen des Mordes an Nawalny. Er hat keine Worte des Lobes für ihn und seinen Anti-Korruptions-Kampf in Russland. Stattdessen vergleicht er sich selbst mit Nawalny und sieht sich wegen seiner Gerichtsverfahren als Opfer.»

Nikki Haley