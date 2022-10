Empörung über Putins Getreide-Kehrtwende im Westen

Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Dank des im Sommer unter Vermittlung der Türkei und der UNO geschlossenen Getreideabkommens konnte die monatelange russische Blockade der ukrainischen Getreideausfuhrhäfen beendet werden. Laut türkischen Angaben wurden seither 9.3 Millionen Tonnen Getreide verschifft. Die Schiffe werden bei der Durchfahrt durch die Meerenge am Bosporus jeweils kontrolliert. (aargauerzeitung.ch)

Das türkische Aussenministerium vermeldete am Sonntagabend, es wolle auf beiden Seiten vermitteln, um die Fortführung der Getreideexporte zu ermöglichen. Geplant sei, die Inspektionen der vor Istanbul wartenden Getreideschiffe am Montag oder Dienstag fortzusetzen.

US-Aussenminister Antony Blinken appellierte an beide Kriegsparteien, «diese essenzielle, lebensrettende Initiative funktionstüchtig» zu erhalten. Bereits zuvor am Samstag hatte US-Präsident Joe Biden das russische Vorgehen als «empörend» bezeichnet und betont, dass es zu mehr Hunger auf der Welt führen werde.

Ebenso empört reagierten zahlreiche westliche Staaten. So kritisierte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell, die Unterbindung des Exportabkommens gefährde «die Hauptroute für die dringend benötigten Getreide- und Düngemittel», mit denen die durch den Ukraine-Krieg verursachte Welthungerkrise entschärft werden könne.

«Russland setzt alles daran, Millionen von Menschen in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien einer künstlich herbeigeführten Hungersnot auszusetzen oder zumindest einer einschneidenden Lebensmittelpreiskrise.»

In die gleiche Kerbe schlug Präsident Wolodimir Selenski in seiner gewohnten Videoansprache:

«Russland blockiert 2 Millionen Tonnen Getreide auf 176 Schiffen, die bereits in See gestochen sind – das würde ausreichen, um mehr als 7 Millionen Menschen zu ernähren.»

Die Ukraine wies die offiziellen russischen Sicherheitsbedenken wegen der Fortführung der Getreideexporte als lächerlich zurück. Der Seekorridor für die Getreideschiffe liege über 200 Kilometer von den Explosionen in Sewastopol entfernt, twitterte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba:

Die Ukraine bekannte sich wie schon bei dem Sabotageakt gegen die Kertsch-Brücke nicht als Urheberin. Aus ukrainischen Quellen kursierten hingegen Videos, die angeblich den Angriff aus der Perspektive der Sprengboote zeigten und am Wochenende in sozialen Netzwerken kursierten.

Inzwischen kann die russische Schwarzmeerflotte nicht einmal mehr in ihrem Stützpunkt von Sewastopol vor Angriffen sicher sein (Archivbild). Bild: keystone

Bei dieser durch ferngelenkte Sprengboote durchgeführten Mission sollen am frühen Samstag bis zu drei russische Kriegsschiffe beschädigt worden sein. Internationale Militäranalysten gingen von schweren Schäden auf der Fregatte Admiral Makarow aus, dem russischen Flaggschiff-Ersatz für die im Sommer versenkte «Moskwa».

Rund 20 Tage vor Ablauf des Getreide-Exportabkommens zwischen Russland und der Ukraine hat Moskau seine Zustimmung «auf unbestimmte Zeit» ausgesetzt. Als Begründung gab der Kreml den ukrainischen See-Angriff auf den russischen Flottenstützpunkt in Sewastopol an.

Nach dem ukrainischen See-Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte kappt Russland den Getreideexport. Westliche Länder reagieren empört, die Türkei will vermitteln.

