«Milton» hat zugeschlagen – das Ausmass der Zerstörung in 20 Bildern

Mit Tagesanbruch in Florida wird sichtbar, wie heftig Hurrikan «Milton» gewütet hat. Das sind die eindrücklichsten Bilder.

Millionen von Menschen waren ohne Strom, Zehntausende mussten Schutz in Notunterkünften suchen. Hurrikan «Milton» ist einmal quer über den US-Bundesstaat Florida gezogen. Auch wenn Behörden und der US-Wetterdienst im Vorfeld heftigere Zerstörungen erwartet hatten: «Milton» hat in zahlreichen Orten Floridas heftige Schäden angerichtet.

Mittlerweile ist der Hurrikan wieder über dem Meer, in den USA ist es hell und die Aufräumarbeiten können beginnen. Und nun zu den Bildern.

Bradenton liegt an der Westküste Floridas und wurde von Hurrikan «Milton» heftig getroffen.

«Milton» wütet in Florida

Diese Boote in Fort Myers wurden von Hurrikan «Milton» sozusagen «aufgebockt».

Diese Rinder grasen neben einem zerstörten Gewächshaus in Odessa.

Herumliegende Trümmerteile in Ruskin.

«Milton» hat in Odessa einen riesigen Baum entwurzelt.

Durchfahrt gesperrt. Dieser Baum in Valrico hat den Hurrikan nicht überstanden.

