Hier, an der Westfront des US-Kapitols, wird Donald J. Trump am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Bild: keystone

Kosten, Gäste, Ablauf – alles, was du zu Trumps Inauguration wissen willst

Am Montag, 20. Januar 2025, wird Donald Trump zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten. Was an dem Tag alles passiert, wer die Hymne singt und wie viel der Anlass kostet, erfährst du hier.

Lia Perbo Folge mir

Mehr «International»

Was ist die Inauguration?

Der «Inauguration Day» ist der Tag, an dem der designierte Präsident und dessen Vizepräsident vereidigt werden und ihr Amt antreten. Er markiert seit 1789 mit George Washington den Beginn jeder Amtsperiode und bildet den Höhepunkt der Machtübergabe zwischen den Regierungsoberhäuptern.

Die Inauguration eines neuen Präsidenten findet alle vier Jahre am 20. Januar statt – es sei denn, dieser fiele auf einen Sonntag. Auf dem Balkon des Westflügels des US-Kapitols legen zuerst der Vizepäsident, dann der Präsident ihren jeweiligen Eid ab.

«Ich schwöre feierlich, dass ich ...»: Donald Trump bei seiner ersten Inauguration 2017. Bild: EPA/REUTERS POOL

Wie läuft die Amtseinführung Trumps ab?

Trumps zweite Inauguration beginnt mit einem Gottesdienst in der St. John's Church am Lafayette Square, einer historischen Kirche in Washington D.C., gefolgt von einem Tee im Weissen Haus.



in der St. John's Church am Lafayette Square, einer historischen Kirche in Washington D.C., gefolgt von einem Tee im Weissen Haus. Um 9:30 Uhr Ortszeit (15:30 Uhr Schweizer Zeit) beginnen auf der Hauptbühne beim Kapitol die ersten musikalischen Darbietungen und Eröffnungsreden .

. Dann folgt der wichtigste Teil: Die Vereidigung von Vance und Trump, gefolgt von Trumps Antrittsrede . Die Zeremonie soll um 12 Uhr Mittags (hierzulande 18 Uhr) beginnen.

von Vance und Trump, gefolgt von Trumps . Die Zeremonie soll um 12 Uhr Mittags (hierzulande 18 Uhr) beginnen. Letzter Programmpunkt auf der Terrasse ist die Nationalhymne , gesungen von Christopher Macchio.

, gesungen von Christopher Macchio. Nach Rede und Hymne darf Donald Trump endlich rein in die Wärme (es dürfte ziemlich kalt und windig werden), um im «President's Room» wichtige Dokumente zu unterzeichnen .



zu . Dann folgt ein Mittagessen mit dem Komitee aus Kongressabgeordneten, das die Feierlichkeiten organisiert hat, bevor es zur traditionellen Parade durch die Stadt geht.

mit dem Komitee aus Kongressabgeordneten, das die Feierlichkeiten organisiert hat, bevor es zur traditionellen geht. Am Abend stehen gleich drei Bälle auf dem Programm: der Commander-in-Chief-Ball, der Liberty-Inaugural-Ball und der Starlight-Ball. Auf allen drei wird Trump höchstwahrscheinlich Reden halten.

So nahm Donald Trump 2017 an der «Inaugural Parade» teil. Bild: EPA/EPA

Wer ist alles da?

Dass der abtretende Präsident Joe Biden der Zeremonie beiwohnen wird, sollte eigentlich selbstredend sein. Der bisher einzige, der einer Machtübergabe fernblieb, ist Donald Trump. Er hat seine damalige Niederlage bis heute nicht akzeptiert. Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris werden mit ihren jeweiligen Partnern erwartet.

Der ehemalige Präsident Barack Obama ist ebenfalls vor Ort, allerdings ohne Michelle Obama. Ihre Entscheidung sorgte für Diskussionen, bricht sie doch mit der Tradition, dass ehemalige Präsidenten gemeinsam mit den ehemaligen First Ladies an den Amtseinführungen teilnehmen.



So werden sowohl die Bushes als auch die Clintons anzutreffen sein.

Auch das Silicon-Valley-Trio Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg hat sich angekündigt – und wird voraussichtlich in der Nähe der ehemaligen Präsidenten, Trumps Familie und seinen Kabinettskandidaten sitzen. Der VIP-Platz zeige die Annäherung, die seit der ersten Amtszeit zwischen dem Silicon Valley und Trump stattgefunden hat, schreibt die Washington Post.

Die Polizei des US-Kapitols erwartet an der Vereidigungszeremonie fast eine Viertelmillion Gäste mit Tickets – ebenso wie Tausende Protestierende.

Wo kann ich die Zeremonie live verfolgen?

Auf watson findest du am Tag der Amtsübergabe und darüber hinaus einen Liveticker mit allen wichtigen Entwicklungen. Das Weisse Haus überträgt die Zeremonie live auf ihrem Youtube-Kanal.

Wer Zugriff auf US-Sender wie CNN, NBC oder CBS hat, kann dort Live-Übertragungen schauen. Im deutschsprachigen Raum überträgt etwa das ZDF die Inauguration im Rahmen einer Spezialsendung.

Wer singt die Hymne?

Die Nationalhymne «The Star-Spangled Banner» wird Opernsänger Christopher Macchio singen. Als weiteren Hauptact konnte Donald Trump die Country-Sängerin Carrie Underwood gewinnen, die «America the Beautiful» zum Besten geben wird.

Carrie Underwood gewann 2005 die Castingshow «American Idol». Bild: keystone

Auch die Gruppe Village People wird den Anlass musikalisch begleiten, die besonders für den Klassiker «Y.M.C.A.» bekannt sind. Das Lied – gemeinhin als Schwulen-Hymne bezeichnet – gehört zum Standardrepertoire auf Donald Trumps Veranstaltungen. Die Gruppe distanziert sich zwar politisch von den Positionen des designierten Präsidenten, betont aber, dass «Musik ohne Rücksicht auf Politik gemacht werden sollte».

Ebenfalls auftreten wird der Country-Sänger Lee Greenwood.

Wie viel kostet der Anlass?

Die Vorbereitungen für das kostspielige Grossereignis in der US-Hauptstadt laufen auf Hochtouren. Die Anlässe am und rund um den Inauguration Day kosten ein Vermögen. Mit Abstand am teuersten sind die Sicherheitskräfte. 2017 kostete allein die Sicherheit an Trumps Amtseinführung laut der New York Times rund 100 Millionen US-Dollar.

Die Gesamtkosten (im Fall von Trumps ersten Amtseinführung etwa 200 Millionen US-Dollar) teilen sich private Spender und Steuerzahler. Für die diesjährige Amtseinführung haben die eingegangenen Spenden bereits alle Rekorde gebrochen:

Wie gibt der abtretende Präsident seine Macht ab?

Gemäss Verfassung endet die Amtszeit des scheidenden Präsidenten automatisch um 12 Uhr am entsprechenden 20. Januar.

Es gibt allerdings noch ein paar weitere institutionalisierte Traditionen, wie etwa die (freiwillige, aber erwartete) Teilnahme an der Inaugurations-Zeremonie.

Eines der wichtigsten Elemente der Machtübergabe geht üblicherweise fast völlig unbemerkt über die Bühne: die sorgfältig choreografierte Übergabe des «Nuclear Football».

Hier ist der «Nuclear Football» unterwegs zum Helikopter «Marine One», der seinen Besitzer – Trump – für einen Wochenendtrip nach West Palm Beach bringen soll, 3. Februar 2017. Bild: EPA/EPA

Dabei handelt es sich nicht etwa um einen radioaktiven Fussball, sondern um den Aktenkoffer, der sämtliche Dokumente für einen Atomschlag beinhaltet und der dem Präsidenten auf Schritt und Tritt folgt. Nachdem Donald Trump am kommenden Montag seinen Amtseid abgelegt hat, wird ein von Präsident Biden ernannter militärischer Berater den Koffer an den militärischen Berater von Präsident Trump übergeben, der fortan der neue Hüter des Fussballs sein wird. Die Codes des abtretenden Präsidenten werden ungültig.

Welches war die längste, welches die kürzeste Rede?

Seit George Washington hat jeder antretende Präsident eine Ansprache gehalten. Und seit ihm war auch jede Rede länger. Das ist bei spärlichen 135 Wörtern, die er 1793 bei Antritt seiner zweiten Amtszeit an die Nation richtete, auch nicht weiter schwer.

Dass er sich etwas kürzer halten möge, wünschten sich wohl die tapferen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 1841 in bitterer Kälte und Nässe den Worten von William Henry Harrison lauschten. Mit 8445 Wörtern hält er den Rekord für die längste Rede – fast zwei Stunden soll er dafür gebraucht haben.

Er selbst dürfte seine Wahl auch bereut haben. Er fing sich nämlich eine Erkältung und starb genau einen Monat nach seinem Amtsantritt.

1841 gab es wohl noch keine Plastik-Ponchos. Bild: Hulton Archive

Und, nicht zu vergessen: Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht auch einen Rekord zu bieten hätte. Seit 1789 sprach nie jemand an einer Amtsantrittsrede kürzere Sätze als er.