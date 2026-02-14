bedeckt
Fall Guthrie: Grosseinsatz der Polizei nahe Wohnhaus der Vermissten

Fall Guthrie: Grosseinsatz der Polizei nahe Wohnhaus

14.02.2026, 10:5214.02.2026, 10:52

Im Fall der seit zwei Wochen vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie ist ein Grosseinsatz der Polizei in Gange. Seit dem späten Freitagabend (Ortszeit) seien zwischenzeitlich mehr als ein Dutzend Fahrzeuge bei einer Adresse wenige Kilometer entfernt vom Haus der 84-Jährigen in Tucson zu sehen, berichtete der US-Sender CNN. Beobachtet wurden demnach auch Fahrzeuge von Spezialeinheiten.

A banner reading &quot;Bring her home&quot; on a fence outside of the KVOA news station in Tucson, Ariz., on Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Ty ONeil) Savannah Guthrie Mom Missing
Die Mutter einer bekannten US-Moderatorin ist seit zwei Wochen vermisst.Bild: keystone

Die Polizei von Pima County im Bundesstaat Arizona bestätigte einen laufenden Einsatz im Zusammenhang mit dem Fall und kündigte auf der Plattform X eine schriftliche Erklärung zu den Ermittlungen an.

Laut CNN-Reportern waren auch mindestens zwei Forensik-Fahrzeuge vorgefahren, die den Einsatzort mittlerweile wieder verlassen hätten.

Ermittler verdoppeln Belohnung für Hinweise

Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden von Nancy Guthrie auf bis zu 100'000 US-Dollar (rund 84'000 Euro) verdoppelt. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Rentnerin wurde zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen, seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen.

Die TV-Moderatorin Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmasslichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. (hkl/sda/dpa)

