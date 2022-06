Bruno Pereira und Dom Philips waren vor einer Woche im brasilianischen Regenwald verschwunden. Bild: keystone

Mutmassliche Leichen von vermisstem Journalisten und Begleiter in Brasilien gefunden

Die Hinweise auf ihren Tod verdichten sich: Seit rund einer Woche werden ein britischer Journalist und sein Begleiter in Brasilien vermisst. Jetzt machten Sucher einen grausigen Fund.

Die Befürchtung, dass der seit rund einer Woche im brasilianischen Regenwald verschwundene britische Journalist Dom Phillips und sein Begleiter Bruno Pereira nicht mehr am Leben sind, erhärten sich: Laut dem britischen «Guardian» wurden zwei Leichen im Amazonasgebiet gefunden. Philips hatte regelmässig Artikel bei der britischen Zeitung veröffentlicht.

Einsatzkräfte bei der Suche nach dem britischen Journalisten Dom Phillips und seinem Begleiter Bruno Pereira in Brasilien: Die beiden werden seit über einer Woche vermisst. Bild: keystone

Der brasilianische Botschafter in Grossbritannien habe Phillips Familie über den Fund informiert, sagte der Schwager des britischen Journalisten dem Medium. Die Leichen seien aber noch nicht identifiziert worden.

Persönliche Gegenstände entdeckt

Zudem teilte die Polizei mit, dass am Sonntag (Ortszeit) mehrere persönliche Gegenstände der beiden gefunden wurden. Laut Feuerwehr befanden sie sich in der Nähe des Hauses eines Verdächtigen, in dessen Boot vor Tagen bereits Blutspuren entdeckt worden waren.

Polizisten mit Gegenständen, die sie während der Suche gefunden haben. Bild: keystone

Nach Angaben der Polizei des nordwestbrasilianischen Bundesstaat Amazonas wurden Pereiras Kranken-Versicherungskarte gefunden sowie ein Paar Stiefel, eine schwarze Hose und eine Sandale, die ebenfalls dem Experten für indigene Völker gehörten. Auch Phillips' Rucksack mit Kleidung sei entdeckt worden.

Wiederholte Drohungen

Der 57-jährige britische Journalist hatte zusammen mit seinem Begleiter Pereira im abgelegenen Javari-Tal nahe der Grenze zu Peru für ein Buch über Gewalt gegen Indigene recherchiert, deren geschützte Gebiete zunehmend durch illegale Aktivitäten zerstört werden.

Pereira, der für die Regierungsbehörde für indigene Angelegenheiten (Funai) arbeitet, kämpft seit Jahren für den Erhalt der unberührten Gebiete der Indigenen. Deren Angaben zufolge wurde er für seinen Kampf gegen Wilderer, illegale Holzfäller und Goldgräber, die teilweise gewaltsam in die Schutzgebiete vordringen, immer wieder bedroht.

Seit über einer Woche vermisst

Die beiden Männer wurden zuletzt am 5. Juni gesehen, als sie mit ihrem Boot zu Interviews für das Buch unterwegs waren. Zeugen gaben an, den 41-jährigen Verdächtigen gesehen zu haben, wie er das Boot von Phillips und Pereira verfolgte. Er wurde am vergangenen Mittwoch festgenommen, nachdem die Polizei bei ihm bei einer zufälligen Kontrolle Drogen sowie Patronen für ein Sturmgewehr gefunden hatte.

Später wurden in seinem Boot Blutspuren gefunden. Die Behörden begannen daraufhin, die Umgebung seines Hauses zu durchforsten. Die Blutproben wurden zur Untersuchung an ein Labor geschickt, das Ergebnis stand zunächst noch aus.

Keine Hoffnung mehr

Die Angehörigen der beiden Vermissten haben jegliche Hoffnung verloren, sie lebend wiederzusehen. Am Sonntag versammelten sie sich mit Freunden an Rio de Janeiros berühmtem Copacabana-Strand, wo Phillips vor seinem Wegzug im vergangenen Jahr jeden Morgen beim Stand-up-Paddling anzutreffen war.

Angehörige und Freunde des Journalisten bei einem Protest gegen sein Verschwinden. Bild: keystone

«Anfangs hatten wir ja noch die verrückte Hoffnung, dass sie Gefahr gewittert und sich im Dschungel versteckt hätten. Jetzt nicht mehr», sagte Phillips Schwiegermutter Maria Lúcia Farias. Auf Instagram erklärte die 78-Jährige später, die «Seelen» ihres Schwiegersohns und seines Begleiters seien nun bei den Seelen der anderen, «die ihr Leben für den Schutz des Waldes und der indigenen Völker geopfert haben».

Die Angehörigen der beiden Vermissten, indigene Gruppen und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatten der Regierung des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro vorgeworfen, die Suche nach den Männern verzögert zu haben. Bolsonaro wies dies am Freitag zurück. Zuvor war sein Kommentar, Phillips und Pereira hätten sich auf ein «Abenteuer» ohne angemessene Begleitung eingelassen, auf scharfe Kritik gestossen.

