7 bekannte Persönlichkeiten über den albanischen Nationalfeiertag

Welche Schlagzeile hat dich am meisten genervt? 7 albanische Persönlichkeiten packen aus

Heute Montag feiert Albanien seinen Nationalfeiertag. Wir haben dies als Anlass genommen, um mit sieben bekannten albanischen Persönlichkeiten zu sprechen, die in der Schweiz leben.

Welche Eigenschaften sie an den Albanern am meisten schätzen und welche Schlagzeile sie in der Schweiz genervt hat, erzählen sie im Video.