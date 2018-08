International

Nach Sanktionen gegen Produkte aus den USA – so zerstören Erdogan Anhänger ihre iPhones



Nach den von Erdogan angekündigten Sanktionen gegen den iPhone-Hersteller Apple, folgen etliche türkische Staatsangehörige ihrem Präsidenten und zerstören ihre iPhones.

«Sie haben das iPhone, aber es gibt auch Samsung», sagte Erdogan in einer Rede vor Parteifunktionären in Ankara. «Ausserdem haben wir unser eigenes Venus», ein Smartphone des türkischen Elektronik-Herstellers Vestel. Massnahmen für den Boykott seien bereits in Arbeit. «Die Verschwörer werden einen Preis bezahlen», sagte Erdogan an die Adresse der USA.

