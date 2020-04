Wie rechtsextreme Elite-Soldaten und Polizisten für den «Tag X» planen

Leichensäcke und Löschkalk

«Nordkreuz» nannte sich eine Gruppe von über 50 rechtsextremen deutschen Preppern, die sich unter anderem mit der Beschaffung von Leichensäcken und Löschkalk auf die Massentötung von politischen Gegnern vorbereitet haben soll. Die Gruppierung bildete sich Anfang 2016 in Mecklenburg-Vorpommern und wurde im August 2017 bekannt. Die staatlichen Terrorermittlungen richteten sich vor allem gegen den rechtsextremen Oberleutnant der Bundeswehr Franco A. Dieser sagte in einer Vernehmung aus, eine überwiegend aus ehemaligen Elitesoldaten bestehende Gruppe «Nord» bereite sich gezielt auf den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung an einem «Tag X» vor.

Nordkreuz war mit Südkreuz, Westkreuz und ähnlichen Gruppen Teil des rechtsextremen Hannibal-Netzwerks, das 2018 entdeckt wurde. Administrator unter dem Decknamen Hannibal war der Bundeswehrsoldat André S., ein früheres Mitglied im Kommando Spezialkräfte (KSK).

Quelle: wikipedia.de