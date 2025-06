Dürreflächen haben sich innerhalb von 120 Jahren etwa verdoppelt

Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.

1 / 26 Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von. Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ... quelle: coldwell banker / zillow / coldwell banker / zillow