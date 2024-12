Zehntausende Bosnier nach Schneesturm ohne Strom

In einigen Dörfern in der Umgebung von Drvar waren die Schneeverwehungen bis zu zwei Meter hoch. Der Schneesturm erschwerte die Räumarbeiten. Die Stadt benötige weitere Räumfahrzeuge, «alle verfügbaren Schneeräumgeräte sind bereits im Einsatz», sagte Pecanac.

Der Stromanbieter Elektrokrajina, der die Gemeinden in der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska versorgt, erklärte, rund 50'000 seiner Kunden seien ohne Strom. Alle verfügbaren Teams seien mobilisiert und arbeiteten seit dem frühen Morgen daran, die Pannen zu beheben.

«Trotz der Bemühungen und pausenlosen Arbeit, die Pannen zu beheben, hat sich die Lage bei der Stromversorgung verschlechtert», erklärte der Stromversorger Elektroprivreda BiH. Aktuell stünden 127'000 Stromzähler bei den Kunden still.

Zugeschneit: Sarajevo in Bosnien. Bild: keystone

Wegen eines Schneesturms sind in Bosnien-Herzegowina am Dienstag mehrere Gebiete von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen. 170'000 Haushalte waren landesweit ohne Strom, wie mehrere Energieversorger mitteilten.

