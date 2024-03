Jeff Bezos flaniert im Sommer 2023 mit seiner Verlobten Lauren Sanchez durch Dubrovnik. Bild: www.imago-images.de

Bezos wieder die Nummer 1 – das sind die 50 reichsten Menschen der Welt

Mehr «International»

Amazon-Gründer Jeff Bezos erhält erneut den Titel als reichster Mensch der Welt. Gemäss dem «Bloomberg Billionaires Index» hat der 60-jährige US-Amerikaner Tesla-CEO Elon Musk wieder überholt, der gerade mal neun Monate an der Spitze lag. Bezos' Vermögen wird auf 200 Milliarden Dollar geschätzt.

Grund für die Rückeroberung des Titels als reichster Mensch der Welt ist der anhaltende Boom grosser Technologieakten infolge der AI-Revolution, aber auch die gute Entwicklung des Amazon-Aktienkurses. Würde Bezos seine Aktien verkaufen, würde er den ersten Platz wegen der fällig werdenden Steuern allerdings wieder einbüssen, so das «Wall Street Journal».

Musks Vermögen auf der anderen Seite hatte sich zuletzt wegen eines Kurzsturzes bei Tesla um rund 30 Milliarden Dollar verringert. Ausserdem waren ihm 56 Milliarden Euro entgangen, dadurch dass eine Richterin im US-Bundesstaat Delaware Ende Januar einen Aktienvergütungsplan von Tesla, der ihm 2018 gewährt worden war, für nichtig erklärt hatte.

Bezos hat einen Grossteil seines Reichtums mit dem E-Commerce-Riesen Amazon angehäuft, den er 1994 in seiner Garage in Seattle gegründet hat. Er gründete auch das Raumfahrtunternehmen Blue Origin und kaufte die Washington Post für 250 Millionen Dollar. Mitte Februar hatte Bezos sich abermals von einem milliardenschweren Aktienpaket getrennt.

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, verkaufte er weitere 12 Millionen Amazon-Aktien im Wert von 2,08 Milliarden US-Dollar. Am Wochenende zuvor war bekannt geworden, dass Bezos Anfang Februar Aktien in gleichem Volumen veräussert hatte. Dennoch bleibt er weiterhin grösster Einzelaktionär des von ihm 1994 gegründeten Unternehmens.

Auch am Raumfahrtunternehmen Blue Origin ist Jeff Bezos beteiligt. Bild: keystone

Der drittreichste Mensch der Welt ist gemäss dem «Bloomberg Billionaires Index» Bernard Arnault. Der Chef des französischen Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Christian Dior) besitzt ein Vermögen von 197 Milliarden Dollar. Dahinter folgen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (179 Milliarden Dollar) und Microsoft-Boss Bill Gates (150 Millionen Dollar). (pre)