USA zapfen Ölreserven an - Freigabe von 50 Millionen Fass

Bild: keystone

Die USA zapfen ihre Ölreserven an. Das bestätigte das Präsidialamt am Dienstag in Washington. 50 Millionen Fässer (1 Fass = 159 Liter) würden zur Verfügung gestellt. Damit soll der starke Preisanstieg abgemildert werden.

Der Schritt erfolge in Absprache mit ähnlichen Massnahmen in China, Indien, Südkorea, Japan und Grossbritannien. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen mit diesen Ländern Gespräche über eine konzertierte Aktion geführt. Das Förderkartell Opec und verbündete Produzenten wie Russland haben wiederholte Forderungen der USA zurückgewiesen, ihre Ölförderung schneller auszuweiten.

US-Präsident Joe Biden steht unter anderem wegen gestiegener Preise an den Zapfsäulen und der hohen Inflation unter Druck. Seine Zustimmungswerte in Umfragen sind gesunken. (aeg/sda/awp/reu)