Dies sei dennoch nur ein schwacher Trost gewesen. Nach dem Kollaps der Firma habe er noch Monate nach einer neuen Arbeitsstelle gesucht, bevor er frühzeitig in Rente ging. (saw)

Dieses Geschäft lassen sich auch ehemalige Mitarbeitende nicht entgehen. So auch John, der zwischen 2012 und 2018 für Theranos gearbeitet hat, wie er gegenüber «The Guardian» erzählt. Er habe gehört, dass Leute sich online Theranos-Artikel kauften. Aus Witz habe er deshalb auch einige alte Kleider versteigert und «unverschämte» Summen dafür erhalten.

Holmes wurde im Januar in 11 Anklagepunkten rund um den Betrug ihrer Bluttest-Firma schuldig gesprochen. Seither hat sich eine Mikro-Industrie für Theronos-Ware entwickelt.

Das schlägt sich nun auch in den Preisen nieder: Auf eBay wurden erst kürzlich fünf Theranos-Kugelschreiber für satte 150 Dollar verkauft. Noch viel teurer als diese Markenartikel sind allerdings Originalkleidungsstücke von Mitarbeitenden. So könnte man sich beispielsweise einen authentischen Laborkittel für 11'000 Dollar beschaffen.

Nun hat man die Möglichkeit sich ein originales Überbleibsel der Firma Theranos zu ergattern. Im Angebot stehen sowohl bedruckte Stifte als auch Shirts und Wasserflaschen. Solche werden üblicherweise produziert, um sie an Konferenzen zu verteilen. Doch mit dem Kollaps der Firma hat sich dieses Vorhaben erübrigt - womit das Interesse an eben diesen Produkten umso mehr gestiegen ist.

Der Hype um Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes hält an. Der Betrug rund um ihre Bluttest-Firma schlug so grosse Wellen, dass die Geschichte gar verfilmt wurde. Nun kann man sich für horrende Preise originale Firmen-Kleidungsstücke ergattern.

