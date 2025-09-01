Verkauft sich Kanada wesentlich schlechter, auch wegen Boykotten: Jack-Daniels-Whiskey. Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jack-Daniel's-Verkäufe stürzen in Kanada ab

Die Firma, die den bekannten US-Whiskey Jack Daniel's herstellt, hat massiv tiefere Verkaufszahlen für den kanadischen Markt im vergangenen Quartal bekanntgegeben. Hintergrund ist ein Boykott wegen des von Donald Trump initiierten Zollkriegs.

Laut der Muttergesellschaft Brown-Forman, die neben Jack Daniel's auch noch andere Spirituosen vertreibt, sanken die Verkäufe der bekannten Marke in Kanada um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zwar gebe es noch weitere Faktoren, doch die Auswirkungen des US-Whiskey-Boykotts der Kanadier seien «erheblich», so die Verantwortlichen bei Brown-Forman laut dem kanadischen Newssender CBC. Kanadische Supermärkte hatten als Reaktion auf von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle gegen das Land unter anderem Alkohol aus den USA zu grossen Teilen aus ihren Regalen verbannt.

Kanada ist ein wichtiger Absatzmarkt des Herstellers, 2024 der zweitgrösste weltweit. Es ist unklar, wie fest die Ergebnisse im US-Nachbarland die Gesamtperformance beeinflussen, doch auch der Gesamtumsatz von Brown-Forman ging um drei Prozent zurück. Auch in anderen Ländern wie Deutschland oder Grossbritannien sanken die Verkäufe im zweistelligen Prozentbereich.

Zwar haben zwei kanadische Provinzen, Saskatchewan und Alberta, den Verkaufsstopp mittlerweile aufgehoben und es zeichnet sich auch auf nationaler Ebene zumindest leichte Entspannung im Verhältnis mit den USA ab. Doch Brown-Forman geht davon aus, dass das angeknackste Verhältnis weiterhin geschäftsschädigend wirkt. Die jüngst von Kanadas Premier Mark Carney verkündete Aufhebung von Zöllen auf US-Konsumwaren sei ein «sehr positives Zeichen», so Brown-Forman in einer Medienmitteilung.

«Aber solange nicht alle Provinzen amerikanische Spirituosen wieder in ihre Regale stellen, wird es keine grossen Auswirkungen haben.»

Und selbst wenn die Verbannung in absehbarer Zeitaufgelöst werden sollte: Dass die Kanadier US-Alkohol kaufen wie vor dem Donald Trump begonnenen Handelskrieg, ist nicht gesichert. Einerseits sind Händler aufgrund der mittlerweile wohlbekannten Unberechenbarkeit der US-Regierung bezüglich ihrer Entscheidungen vorsichtig beim Import von grossen Mengen. Andererseits sind Teile der kanadischen Konsumenten grundsätzlich skeptischer gegenüber US-Produkten geworden, so CBC. (con)