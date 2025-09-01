anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Jack-Daniel's-Verkäufe stürzen in Kanada ab

CHICAGO, IL - FEBRUARY 03: Jack Daniels Tennessee Whiskey is offered for sale at a liquor store on February 3, 2015 in Chicago, Illinois. Sales of U.S. produced bourbon and Tennessee whiskeys were up ...
Verkauft sich Kanada wesentlich schlechter, auch wegen Boykotten: Jack-Daniels-Whiskey.Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jack-Daniel's-Verkäufe stürzen in Kanada ab

Die Firma, die den bekannten US-Whiskey Jack Daniel's herstellt, hat massiv tiefere Verkaufszahlen für den kanadischen Markt im vergangenen Quartal bekanntgegeben. Hintergrund ist ein Boykott wegen des von Donald Trump initiierten Zollkriegs.
01.09.2025, 07:5301.09.2025, 07:55
Mehr «International»

Laut der Muttergesellschaft Brown-Forman, die neben Jack Daniel's auch noch andere Spirituosen vertreibt, sanken die Verkäufe der bekannten Marke in Kanada um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zwar gebe es noch weitere Faktoren, doch die Auswirkungen des US-Whiskey-Boykotts der Kanadier seien «erheblich», so die Verantwortlichen bei Brown-Forman laut dem kanadischen Newssender CBC. Kanadische Supermärkte hatten als Reaktion auf von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle gegen das Land unter anderem Alkohol aus den USA zu grossen Teilen aus ihren Regalen verbannt.

Kanada ist ein wichtiger Absatzmarkt des Herstellers, 2024 der zweitgrösste weltweit. Es ist unklar, wie fest die Ergebnisse im US-Nachbarland die Gesamtperformance beeinflussen, doch auch der Gesamtumsatz von Brown-Forman ging um drei Prozent zurück. Auch in anderen Ländern wie Deutschland oder Grossbritannien sanken die Verkäufe im zweistelligen Prozentbereich.

Zwar haben zwei kanadische Provinzen, Saskatchewan und Alberta, den Verkaufsstopp mittlerweile aufgehoben und es zeichnet sich auch auf nationaler Ebene zumindest leichte Entspannung im Verhältnis mit den USA ab. Doch Brown-Forman geht davon aus, dass das angeknackste Verhältnis weiterhin geschäftsschädigend wirkt. Die jüngst von Kanadas Premier Mark Carney verkündete Aufhebung von Zöllen auf US-Konsumwaren sei ein «sehr positives Zeichen», so Brown-Forman in einer Medienmitteilung.

«Aber solange nicht alle Provinzen amerikanische Spirituosen wieder in ihre Regale stellen, wird es keine grossen Auswirkungen haben.»

Und selbst wenn die Verbannung in absehbarer Zeitaufgelöst werden sollte: Dass die Kanadier US-Alkohol kaufen wie vor dem Donald Trump begonnenen Handelskrieg, ist nicht gesichert. Einerseits sind Händler aufgrund der mittlerweile wohlbekannten Unberechenbarkeit der US-Regierung bezüglich ihrer Entscheidungen vorsichtig beim Import von grossen Mengen. Andererseits sind Teile der kanadischen Konsumenten grundsätzlich skeptischer gegenüber US-Produkten geworden, so CBC. (con)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
127 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lohner
01.09.2025 08:14registriert August 2025
Die Kanadier machen das richtig gut. Bravo.
3203
Melden
Zum Kommentar
avatar
Voraus denken!
01.09.2025 08:24registriert März 2022
Wenn mir ein Land resp. dessen Präsident meine Souveränität abspricht ja gar von Militäreinsatz faselt um mein Land zu annektieren würde ich auch Nichts mehr von dort konsumieren.
2462
Melden
Zum Kommentar
avatar
Freiheit und Toleranz
01.09.2025 08:17registriert Oktober 2018
Gut so. Schottland und Irland sind bzgl Whisky sowieso um Längen besser.
Es wäre zu wünschen, dass auch andere US Produkte auf allen ausländischen Absatzmärkten stärker boykottiert werden, zumindest solche, welche sich einfach substituiert lassen.
2107
Melden
Zum Kommentar
127
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Die Ukraine hat ein Problem mit Fahnenflüchtigen – und will diese nun zurücklocken
Seit Kriegsbeginn sind rund 253’000 Ukrainer desertiert oder haben sich ohne Erlaubnis von der Truppe entfernt. Die Streitkräfte versuchen nun, einen Teil dieser Männer wieder in die Armee zu locken.
Dima mag Krafttraining und Biertrinken mit Freunden. Aber wie Zehntausende, vielleicht gar Hunderttausende ukrainische Männer, verzichtet er auf seine Lieblingsbeschäftigungen. Er will nicht riskieren, auf dem Weg zum Fitnesszentrum oder zur Bar kontrolliert zu werden. Weil seine Militärpapiere nicht in Ordnung sind, könnte er zwangsrekrutiert und an die Front geschickt werden. Darum bleibt er vorwiegend in seiner dunklen Wohnung und schickt Bekannte nach draussen, um Einkäufe zu erledigen. Bier trinken kann er nur noch zuhause.
Zur Story