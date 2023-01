Ein australischer «Abrams» schiesst aus vollem Rohr. Bild: www.imago-images.de

T-90 bis Leopard: Die Panzer-Player in der Ukraine im Vergleich

Panzer hier, Panzer da – alle reden zurzeit über Panzer. Der Grund dafür? Nach wochenlangem Hin und Her hat die deutsche Regierung nun beschlossen, Kampfpanzer vom Modell «Leopard 2A6» in die Ukraine zu senden. Kurz darauf zogen die Amerikaner mit ihrem «M1A2 Abrams» nach.

Von Grossbritannien weiss man schon seit Mitte Januar, dass sie eine Handvoll ihrer «Challenger 2» schicken werden. Und die Russen? Die haben ihren altbewährten T-90. Dir sagen all diese Namen nichts? Dann liefert dir diese Liste mit all den technischen Spezifikationen der vier Panzer die nötigen Antworten.

Leopard 2A6, Deutschland

Der Kampfpanzer «Leopard 2A6» gilt als gutes Gesamtpaket. So gut, dass auch die Schweizer Armee über 100 Stück des Vorgängermodells 2A4 beschafft hat. Während die Standardausführung über keinen grossen Schnickschnack wie Aktivabwehr verfügt, trumpft der Leopard mit der inneren Technik auf. Vor allem seine Präzision (auch in Bewegung) gilt dank der hoch entwickelten Stabilisierungsmechanik als herausragend (siehe Video weiter unten).

Ein Leopard «2A6» in all seiner Pracht. Bild: Getty Images Europe

Hersteller: Krauss-Maffei Wegmann GmbH

Krauss-Maffei Wegmann GmbH Besatzung: 4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer)

4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer) Bewaffnung: Eine 120mm-Glattrohrkanone «L55», ein rohrparalleles 7,62mm-Maschinengewehr «MG 3», ein weiteres 7,62mm-Maschinengewehr «MG 3» auf dem Turm zur Flugabwehr

Eine 120mm-Glattrohrkanone «L55», ein rohrparalleles 7,62mm-Maschinengewehr «MG 3», ein weiteres 7,62mm-Maschinengewehr «MG 3» auf dem Turm zur Flugabwehr Kampfreichweite: Bis zu 5000 Kilometer bei Einsatz von Panzerbrechender Pfeilmunition «DR53», andere Munitionstypen kürzer (Sprenggranate, Mehrzweckmunition)

Bis zu 5000 Kilometer bei Einsatz von Panzerbrechender Pfeilmunition «DR53», andere Munitionstypen kürzer (Sprenggranate, Mehrzweckmunition) Dimensionen: L – 10,97 m (inklusive Lauf); B – 3,77 m; H – 3,0 m

L – 10,97 m (inklusive Lauf); B – 3,77 m; H – 3,0 m Gewicht: 62 t Kampfgewicht (d.h. inklusive Munition und zusätzlicher Ausrüstung)

62 t Kampfgewicht (d.h. inklusive Munition und zusätzlicher Ausrüstung) Geschwindigkeit: bis zu 72 km/h, im Gelände bis zu 30 km/h

bis zu 72 km/h, im Gelände bis zu 30 km/h Reichweite: Auf der Strasse ca. 500 km, im Gelände ca. 161 km

So stabil ist der Leopard: Video: watson/lucas zollinger

M1A2 Abrams, USA

Die Panzer der Abrams-Familie haben eine lange Kampfgeschichte. Während der Operation «Desert Storm» zeigte der M1 seine Überlegenheit gegenüber den (in die Jahre gekommenen) T-72 der irakischen Armee. Gerüchten zufolge soll ein einziger Abrams damals sieben T-72 am Stück zerstört haben, ohne selber namhaften Schaden genommen zu haben. Auch heute zählt der Abrams dank diverser technischer Weiterentwicklungen weiterhin zu den Top-Panzern der Welt.

Ein «M1A2 Abrams» an einer internationalen Übung, 2016. Bild: NurPhoto

Hersteller: Chrysler Defense (heute General Dynamics Land Defense)

Chrysler Defense (heute General Dynamics Land Defense) Besatzung: 4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer)

4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer) Bewaffnung: Eine 120 mm «M256»-Glattrohrkanone, ein rohrparalleles 7,62 mm «M240»-Maschinengewehr, ein autonom betriebenes 12,7 mm «M2»-Maschinengewehr, ein weiteres «M240»

Eine 120 mm «M256»-Glattrohrkanone, ein rohrparalleles 7,62 mm «M240»-Maschinengewehr, ein autonom betriebenes 12,7 mm «M2»-Maschinengewehr, ein weiteres «M240» Kampfreichweite: 3000 m

3000 m Dimensionen: L – 9,77 m (inklusive Lauf); B – 3,66 m; H – 2,4 m

L – 9,77 m (inklusive Lauf); B – 3,66 m; H – 2,4 m Gewicht: 63 t Kampfgewicht

63 t Kampfgewicht Geschwindigkeit: 68 km/h, im Gelände 40 km/h

68 km/h, im Gelände 40 km/h Reichweite: 426 km, im Gelände zwischen 150 und 200 km

426 km, im Gelände zwischen 150 und 200 km Besonderes: Israelisches Trophy-Aktivschutz-System (Anfliegende Raketen werden erkannt, als Gegenmassnahme schiesst Trophy Metallschrapnelle entgegen, die die Rakete in der Luft zum Explodieren bringen)

Übrigens: So funktioniert Pfeilmunition Video: youtube/Military History in a Minute

T-90A, Russland

Das Flaggschiff der russischen Kavallerie ist der T-90A, eine modernere Version des T-90. Stand Januar 2022 befanden sich 350 T-90A sowie 67 T-90M im Dienst, welcher noch moderner und deutlich besser bewaffnet und geschützt ist. Da das A-Modell jedoch die Hauptschlagkraft stellt, präsentieren wir hier dessen Daten.

Ein russischer T-90. Links und rechts der Kanone die markanten «Augen» des Abwehrsystems «Schtora-1». By Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation - T-90S, CC BY-SA 2.0

Hersteller: Uralwagonsawod (Уралвагонзавод, zu Deutsch: Uralwaggonswerk)

Uralwagonsawod (Уралвагонзавод, zu Deutsch: Uralwaggonswerk) Besatzung: 3 Mann (Kommandant, Richter, Fahrer)

3 Mann (Kommandant, Richter, Fahrer) Bewaffnung: Eine 125 mm-Glattrohrkanone «2A46» mit Selbstlader, ein 7,62 mm «6P7K»-Maschinengewehr (rohrparallel), ein 12,7 mm schweres Maschinengewehr «NSVT»

Eine 125 mm-Glattrohrkanone «2A46» mit Selbstlader, ein 7,62 mm «6P7K»-Maschinengewehr (rohrparallel), ein 12,7 mm schweres Maschinengewehr «NSVT» Kampfreichweite: Bis zu 5000 m bei Verwendung spezieller, lasergesteuerter Rohrrakete «9M119M»

Bis zu 5000 m bei Verwendung spezieller, lasergesteuerter Rohrrakete «9M119M» Dimensionen: L – 9,53 m (inklusive Lauf); B – 3,78 m; H – 2,19 m

L – 9,53 m (inklusive Lauf); B – 3,78 m; H – 2,19 m Gewicht: 46,5 t Kampfgewicht

46,5 t Kampfgewicht Geschwindigkeit: 60 km/h

60 km/h Reichweite: 550 km

550 km Besonderes: «Kontakt-5» explosive Reaktivpanzerung (schützt vor Pfeilmunition, indem Metallplatten «weggesprengt» werden, die das anfliegende Geschoss vor dem Panzer neutralisieren); «Schtora-1»-Aktivschutz-System (Infrarotfeld stört anfliegende Antipanzer-Raketen wie die Javelin)

Challenger 2, Grossbritannien

Premierminister Rishi Sunak hat Mitte Januar bekannt gegeben, dass das Vereinigte Königreich 14 «Challenger 2»-Kampfpanzer an die Ukraine senden will. Beim Design des britischen Boliden wurde, laut Hersteller, grosser Wert auf die Sicherheit der Besatzung gelegt. So verwendet der Challenger 2 eine sogenannte «Chobham»-Rüstung, die doppelt so stark sein soll wie normaler gewalzter Stahl.

Zwei «Challenger 2» auf einer Übung. Bild: NurPhoto

Hersteller: Vickers Defence Systems (gehört zu BAE Systems)

Vickers Defence Systems (gehört zu BAE Systems) Besatzung: 4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer)

4 Mann (Kommandant, Richter, Lader, Fahrer) Bewaffnung: Eine 120 mm «Royal Ordnance L30» Kanone mit gezogenem Lauf, ein rohrparalleles 7,62 mm «L94A1»-Kettenmaschinengewehr, ein 7,62 mm «L37A2»-Maschinengewehr

Eine 120 mm «Royal Ordnance L30» Kanone mit gezogenem Lauf, ein rohrparalleles 7,62 mm «L94A1»-Kettenmaschinengewehr, ein 7,62 mm «L37A2»-Maschinengewehr Kampfreichweite: Bis zu 9000 m auf Grund des gezogenen Laufes, dafür haben die Projektile weniger Durchschlagskraft, was gegen stark gepanzerte Gegner problematisch sein kann

Bis zu 9000 m auf Grund des gezogenen Laufes, dafür haben die Projektile weniger Durchschlagskraft, was gegen stark gepanzerte Gegner problematisch sein kann Dimensionen: L – 13,50 m (inklusive Lauf); B – 3,78 m; H – 2,19 m

L – 13,50 m (inklusive Lauf); B – 3,78 m; H – 2,19 m Gewicht: 63 t Kampfgewicht

63 t Kampfgewicht Geschwindigkeit: 60 km/h, 40 km/h im Gelände

60 km/h, 40 km/h im Gelände Reichweite: 550 km

550 km Besonderes: Zusätzliche Benzintanks aussen (wird von anderen Mächten selten verwendet, da diese sehr verwundbar sind); verwendet als einziger Munition aus abgereichertem Uran (NATO-Standard ist Wolfram)

Natürlich stehen hier nur Zahlen, vergleichen lassen sich die Kampfpanzer anhand dieser Daten nur eingeschränkt. Eine zentrale Frage steht im Zentrum: Wie gut funktionieren die Fahrzeuge im ukrainischen Gelände? Die Antworten auf diese Frage wird uns wohl bloss die Zeit liefern.