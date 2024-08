Eigenes Autokennzeichen? Diese Personen haben bereits grossartige Kombinationen

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) plant die Einführung von sogenannten «Eitelkeitsplatten». Das heisst nichts anderes, als dass Autofahrende in Zukunft frei wählbare Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben für ihr Kontrollschild wählen können sollen.

So grossartig und lustige diese Idee sein könnten, kam der Zufall und andere Länder dem ASTRA tatsächlich schon zuvor. Der Zufall hat bereits für viele einzigartige Kombinationen gesorgt und was mit wählbaren Kombinationen möglich ist, zeigten bereits andere Länder. Also, liebe Schweizerinnen und Schweizer, lasst euch inspirieren.

Ehrlichkeit währt am längsten.

«Ich habe gefurzt.»

Die Motivationsspritze für jeden Stau.

«Lächle!»

Damit wirst du in jeder Polizeikontrolle rausgewunken.

Naja, die Street-Credibility eines Rappers hat das Auto nicht gerade.

Irgendjemand: Wie gross kann die Liebe zu Bier schon sein?



Diese eine Person:



Zufall oder haben sie sich bewusst gesucht?

Eine echte Punktlandung.

Oder bist du doch eher Team BMW?

Immerhin davon die Nummer 1.

«Schlampe.»

«Nants ingonyama bagithi Baba. Sithi uhhmm ingonyama.»

Ob es das Auto von Verona Pooth ist?

Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Werbung:

Warte nur, bis du das nächste Kontrollschild siehst.

Passender gehts wohl nicht.

... and I know it!

Hoffentlich handelt es sich tatsächlich auch um einen Star-Trek-Fan.

Wofür dann wohl die 20 steht?

Es ist eine Berufung.

Diese Person kommt direkt zum Punkt.

Und wenn wir schon bei sexuellen Anspielungen sind:

Auch das kann bei der Polizeikontrolle etwas unglücklich sein.

Und wenn wir schon bei Drogen sind:

Die Übersetzung könnt ihr selber googeln.

Hast du selber auch schon aussergewöhnliche Kontrollschilder gesehen? Sag es uns in der Kommentarspalte!

