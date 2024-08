Insgesamt will Rimac nur 40 Exemplare des Nevera R bauen. Während der normale Nevera rund 2,5 Millionen Euro kostet, dürfte der Preis für das Sondermodell noch deutlich höher liegen.

In der Autowelt hat sich Rimac längst hohes Ansehen erarbeitet. Das junge Unternehmen kooperiert mit vielen namhaften Herstellern, darunter Aston Martin, Renault, Hyundai und Kia. Es ist ein Teil des Joint Ventures Bugatti Rimac, zu dem auch die ehemalige VW-Luxusmarke gehört.

Rimac hat nicht nur die Leistung gesteigert, sondern auch an der Präzision gearbeitet. Ein neues System sorgt beispielsweise dafür, dass die Kraft optimal auf die vier Räder verteilt wird. Darüber hinaus wurden sowohl die Batterie (108 kWh) als auch die Carbon-Keramik-Bremsen für eine intensivere Nutzung optimiert. Auch bei der Traktionskontrolle und der Lenkung hat Rimac nachgebessert.

Streng limitiert: Nur 40 Exemplare will Rimac bauen.

Die wohl auffälligste Neuerung am Nevera R ist seine nochmals gesteigerte Motorleistung. Statt der bereits beeindruckenden 1912 PS des Standardmodells leistet der Nevera R satte 2136 PS. Diese Leistungssteigerung ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 1,8 Sekunden. Nach nur 4,5 Sekunden sind 200 km/h erreicht, bis 300 km/h vergehen nur 8,7 Sekunden.

Noch viel schneller, noch viel stärker: Der kroatische Automobilhersteller Rimac hat sein ohnehin schon beeindruckendes Elektroauto Nevera in einer neuen Modellvariante vorgestellt. Der Nevera R setzt neue Massstäbe in Sachen Leistung und Fahrdynamik.

Winzige Stückzahl, gewaltiger Preis: Bugatti-Besitzer Rimac zeigt ein neues Elektroauto, das so manchen Rekord einstellen dürfte.

