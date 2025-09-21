Nebel14°
Leben
Bilderwelten

Kampfjet-Tarnung: Findest du die Flugzeuge auf diesen 17 Bildern?

Wenn Flugzeug-Tarnung so richtig, richtig gut funktioniert

17 Bilder, welche die Flugzeugerkennung schwierig machen. Extrem schwierig sogar.
21.09.2025, 06:1121.09.2025, 06:11
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Du denkst nun, mit Radarortung und dergleichen ist die visuelle Erkennung und Identifizierung eines Fluggerätes gar nicht so wichtig, oder? Think again: Wenn du mitten im Stress einer Abfangaktion bist und innerhalb eines Sekundenbruchteils erkennen musst, ob das Ding dort unten soeben ein feindliches Flugzeug war oder nicht ... na, viel Glück dabei. Vor allem, wenn sich die Situation wie eine der folgenden präsentiert:

Genau hinschauen! Wie viele Flugzeuge sind auf diesem Foto?

Genau hinschauen! Wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/aviation/comments/uhu1o1/zoom_in_on_the_image_and_understand_what/
Bild: reddit

Es sind Flugzeuge vom Typ Northrop F-5 ... falls das hilft.

O. k., hast du sie gezählt? Bitte hier deinen Tipp abgeben:

Wie viele Flugzeuge sind in diesem Bild zu sehen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 317 Personen teilgenommen

Die Antwort gibt es am Schluss dieses Artikels.

Derweil, in Thailand:

A-7D Corsairs, Thailand – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_camouflage#/media/File:A-7D_Corsairs_354th_TFW_at_Korat_1972.JPG
Bild: wikicommons

A-7 Corsair II, Royal Thai Air Force.

Grumman A-6 Intruder. Wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://www.gengriz.co.uk/Rifrafweb/rifraf2a.htm
Bild: gengriz.co.uk

A-6 Intruder, United States Marine Corps.

Planespotter aufgepasst! Wie gut kennt ihr diese Riesen-Flieger?

A-4 Skyhawk RNZAF – so sieht effektive Tarnung aus. https://aviationhumor.net/wp-content/uploads/2020/07/A-4-Skyhawk-camo.jpg
Bild: aviationhumor.net

A-4 Skyhawk, Royal New Zealand Air Force.

41F Sqn Jaguar - Somewhere round Bardufoss AFB, Norway. Wenn Flugzeugtarnung funktioniert. https://x.com/CcibChris/status/1637116127707791362/photo/1
Bild: x/twitter

Sepecat Jaguar, Royal Air Force, nahe Bardufoss Air Station, Norwegen.

History Porn
73 endgeile Bilder der Jubiläums-Air-Force, die du gesehen haben MUSST

Genau hinschauen!

Irgendwo auf diesem Bild hat es einen Helikopter. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/isem3c/the_helicopters_camouflage/#lightbox
Bild: reddit

Schwierig zu sagen, doch wir denken, es ist ein südafrikanischer Kampfhelikopter vom Typ Denel AH-2 Rooivalk.

A-10 Thunderbolt - wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://forum.dcs.world/topic/333511-full-clickable-su-25/
Bild: forum.dcs

A-10 Thunderbolt II der United States Air Force in «Euro Camo», Deutschland, 1980er.

Review
«Top Gun: Maverick»: Katzenminze für Midlife-Crisis-Väter (wie mich)

F-4 Phantom – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://aviationhumor.net/best-examples-of-aircraft-camouflage/
Bild: aviationhumor.net

F-4 Phantom II, USAF.

F-16 der israelischen Luftwaffe - wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://theaviationgeekclub.com/wp-content/uploads/2023/05/F-16s-Osirak.jpg
Bild: theaviationgeekclub.com

F-16 Fighting Falcon, Israeli Air Force.

F/A-18 US Navy - wenn Flugzeugtarnung wirklich gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/MilitaryPorn/comments/6h6lw7/a_us_navy_fa18f_sporting_brown_camo_performs_a/#lightbox
Bild: reddit

F/A-18 Hornet, United States Navy.

Messerschmitt 109-E – wenn Flugzeugtarnung gut funktioniert. Imperial War Museum
Bild: IWM

Messerschmitt Bf 109 E der deutschen Luftwaffe, Nordafrika, 1941.

80 Jahre D-Day: Unglaubliche Bilder der grössten Seeinvasion der Geschichte

F-4 Phantom – Hellenic Air Force. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

F-4 Phantom II, Hellenic Air Force.

Avro Vulcan, Royal Air Force - wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://aviationhumor.net/best-examples-of-aircraft-camouflage/
Bild: aviationhumor

Avro Vulcan, Royal Air Force.

B-1B USAF über Nevada – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

B-1B Lancer der USAF über Nevada.

Mirage F1, Südafrika - wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Mirage F1, South African Air Force.

Planespotter aufgepasst! Diesmal wird es so richtig schwierig, ihr Klugsch...

A-10A in Alaska: Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Zwei A-10 Thunderbolt II der USAF über Alaska.

Mirage III, Force aérienne de Belgique. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Mirage III, Force aérienne Belgique.

Und hier noch die Auflösung der Anfangsfrage

Genau hinschauen! Wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/aviation/comments/uhu1o1/zoom_in_on_the_image_and_understand_what/
Bild: reddit

Na? Wie viele Flugzeuge sind auf diesem Foto?

Es sind ...

...

...

...

...

...

... 9 Stück!

Genau hinschauen! Wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/aviation/comments/uhu1o1/zoom_in_on_the_image_and_understand_what/
Bild: reddit

Und? Richtig gesehen?

