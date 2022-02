Aktivismus auf Instagram – diese Influencerinnen zeigen, wie's geht

Lina Stalder Folgen

Die App Instagram ist vor allem bekannt für ihre zahlreichen wunderschönen Influencer, die einander auffallend ähnlich sehen und auch einen ähnlichen Content posten. («Schau mal, wie gut ich aussehe und wie toll mein Leben ist!»)

Doch es geht auch anders. Immer mehr Influencer nutzen die Plattform, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und um inmitten der Insta-Scheinwelt für ein bisschen mehr Realität zu sorgen.

Diese sieben Frauen zeigen, wie's geht:

Hinweis: Falls du die Insta-Posts nicht sehen kannst – probier's mal mit einem Hard Refresh.

@tupoka.o

Tupoka Ogette ist die Autorin des deutschen Bestsellers «exit Racism – rassismuskritisch denken lernen» und möchte auch auf ihrem Instagram-Account Menschen dazu bringen, rassistische Verhaltensmuster zu erkennen und anzugehen.

@namastehannah

Hannah Müller-Hillebrand wohnt in Berlin und ist Künstlerin und Yogalehrerin. Auf ihrem Instagram-Account widmet sie sich Themen wie Feminismus, Body Positivity & Selbstliebe, Kunst, Meditation, Yoga und Mental Health.

@annawilken

Influencerin Anna Wilken leidet (wie viele andere Frauen), seitdem sie ein Teenager war, an der chronischen Krankheit Endometriose. Als Folge der Krankheit ist sie unfruchtbar. Mit ihren Posts auf Instagram möchte sie ein Bewusstsein für die schmerzhafte Krankheit und ihre Folgen schaffen und anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind.

@danaemercer

Danae Mercer ist Influencerin und Journalistin und entlarvt auf ihrem Account regelmässig die Tricks von Influencerinnen, die einen vermeintlich perfekten Körper haben. Mit ihren Posts zeigt Danae, dass nicht alles Gold ist, was glänzt – erst recht nicht in der schillernden Insta-Welt.

@dianazurloewen

Diana zur Löwen ist 2012 mit YouTube gestartet und hat sich ursprünglich mit Videos im Bereich Mode und Beauty eine Reichweite aufgebaut. Inzwischen sind ihre Social-Media-Inhalte aber politischer und kritischer, sie widmet sich den unterschiedlichsten Themen – von Female Empowerment und aktuellem Weltgeschehen über Mental Health bis hin zu Investment und Lifestyle.

@mikzazon

Mik Zazon ist eine amerikanische Influencerin und Gesundheits- und Fitnesscoach. Sie setzt sich für ein realistischeres Körperbild auf Social Media ein und zeigt, dass Figur und Gewicht eines Menschen nichts über seine Gesundheit aussagen. Wenn du genug hast von all den perfekten Körpern auf Instagram und dich nach etwas mehr Realität sehnst, bist du hier an der richtigen Adresse.

@louisadellert

Louisa Dellert hat sich durch eine Herz-OP von einer gewöhnlichen Fitness-Influencerin zur Aktivistin in Klima- und Umweltthemen gewandelt. Im vergangenen Jahr hat sie sogar ihr eigenes Buch veröffentlicht, in dem sie gesellschaftspolitische Themen behandelt. Auch sie setzt sich für mehr Realität in den sozialen Medien ein.