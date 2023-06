Der erste «Fast and Furious»-Film (links) kam 2001 heraus, «Fast X» im März 2023.

Mit dem Auto ins All – 11 absurde Szenen in der «Fast and Furious»-Saga

Mehr «Leben»

Im Kino läuft seit Kurzem der zehnte Film der «Fast and Furious»-Saga, der von schnellen Autos, muskulösen Männern und, nicht zu vergessen, Familie handelt.

Die Stunts sind aber extrem, denn wer möchte schon Vin Diesel zweieinhalb Stunden beim Autofahren zuschauen? Genau. Sehr viel Action muss also her, um die Zuschauenden auf Trab zu halten. Den Abenteuern von Dom und seiner Familie sind keine Grenzen gesetzt.

Deshalb kommen hier elf Momente in der «Fast and Furious»-Saga (in keiner besonderen Reihenfolge), die nicht nur absurd sind, sondern meistens auch gegen die Gesetze der Physik verstossen.

Ludacris und Tyrese Gibson fliegen ins All

Mit Raketenanschub am Auto natürlich. Und Taucherhelmen.

Film: «F9»

Sean driftet über eine überfüllte Kreuzung in Tokio

Oh, Wunder, niemand bekommt auch nur einen Kratzer ab.

Film: «The Fast and the Furious: Tokyo Drift»

Dom springt mit dem Auto durch eine U-Boot-Explosion

Easy peasy lemon squeezy.

Film: «The Fate of the Furious»

Brian sprintet über einen Bus, der gerade die Klippe herunterfällt

Was für eine nervenaufreibende Szene.

Film: «Fast & Furious 7»

Die Crew springt in Autos aus einem Flugzeug

Ohne Autos kann das doch jeder.

Film: «Fast & Furious 7»

Hobbs sprengt seinen Gips mit purer Muskelkraft

Angeber ...

Film: «Fast & Furious 7»

Ein gepanzertes Fahrzeug, das so hoch ist wie ein Hochhaus, überschlägt sich

Und das mitten in der Stadt, umgeben von Hochhäusern – als Massstab.

Film: «F9»

Mit dem Auto von einem Hochhaus zum nächsten fliegen

Fehlt nur noch, dass Tom Cruise um die Ecke kommt.

Film: «Fast & Furious 7»

Sie fahren über eine kaputtgehende Hängebrücke

Und was machst du in deinen Thailandferien so?

Film: «F9»

Brian und Dom ziehen einen riesigen Tresor durch die Strassen

Wie viele Millionen Dollar Schaden sie wohl anrichteten?

Film: «Fast Five»

Brian springt mit seinem Auto auf ein Boot

Wie sonst holt man ein Boot ein?

Film: «2 Fast 2 Furious»

Welcher Moment in der «Fast and Furious»-Saga ist für dich der absurdeste?

Mehr zu Filme und Serien: