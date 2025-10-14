Fans spekulieren bereits seit Längerem, wie lange die Folgen der letzten Staffel dauern könnten. Bild: netflix

Die Leaks lagen falsch: So lang sind die Folgen der letzten «Stranger Things»-Staffel

Die Vorfreude auf das grosse «Stranger Things»-Finale steigt. Die Laufzeit der neuen Folgen spielt für die Fans vorab keine unwichtige Rolle. Nun gibt es zumindest für den ersten Abschnitt Gewissheit.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Die fünfte und letzte Staffel der Netflix-Serie «Stranger Things» wirft ihren Schatten voraus. Nun gibt es neue verlässliche Infos. Die Serienmacher selbst melden sich zu Wort und verraten, was wirklich hinter den wilden Laufzeit-Spekulationen der letzten Zeit steckt.

Zuletzt wurde spekuliert, alle Episoden könnten Spielfilmlänge aufweisen. Die Realität ist davon weit entfernt. Für viele Fans dürfte das eine Enttäuschung sein.

Ein Teil des «Stranger Things»-Casts: Die Erfolgsserie neigt sich ihrem Ende zu. Bild: keystone

«Stranger Things»: Die Laufzeiten der Folgen von Staffel 5 bei Netflix

Beim grossen Serienfinale möchte Netflix noch einmal alles herausholen. Ohnehin gibt es im Streaming-Bereich die Tendenz zu immer längeren Episoden. Bezüglich «Stranger Things» Staffel fünf hiess es bei Social Media sogar vereinzelt, die Zwei-Stunden-Marke könnte geknackt werden.

Ross Duffer, einer der beiden Serienschöpfer, veröffentlichte auf Instagram die offiziellen Laufzeiten der ersten vier Episoden. Daraus geht hervor: Die neuen Folgen werden zwar umfangreich, übertreffen aber nicht durchgehend Kinolänge.

Folgende Laufzeiten wurden bestätigt:

Folge 1 – «The Crawl»: 1 Stunde, 8 Minuten

Folge 2 (Titel noch nicht final): 54 Minuten

Folge 3 – «The Turnbow Trap»: 1 Stunde, 6 Minuten

Folge 4 – «Sorcerer»: 1 Stunde, 23 Minuten

Die vier Episoden erscheinen am 26. November 2025, passend zum Thanksgiving-Wochenende in den USA. «Sorcerer», die bisher mit Abstand längste Episode der neuen Staffel, fungiert als Midseason-Finale.

Damit widersprechen die Duffer-Brüder nicht nur den teils übertriebenen Laufzeit-Gerüchten, sondern auch einem Bericht des US-Portals «Puck News», das Anfang Oktober von durchgehend 90 bis 120 Minuten langen Episoden berichtet hatte.

In der Vergangenheit war die Netflix-Serie eher für kompakte Folgen bekannt. Erst in Staffel vier kam es zu einem deutlichen Anstieg der Laufzeiten: Die meisten Episoden lagen dort bereits über 70 Minuten, das Serienfinale sogar bei 2 Stunden und 22 Minuten.

Netflix strukturiert die letzte Staffel in drei Etappen. Nach dem Auftakt im November folgen drei Episoden an Weihnachten. Das grosse Serienfinale mit dem Titel «The Rightside Up» erscheint schliesslich am 31. Dezember 2025 – ein symbolischer Abschluss für eine Serie, die Streaming-Geschichte geschrieben hat.