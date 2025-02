Synchronisation soll künftig per KI erfolgen. Die Gesichtszüge der Schauspielenden können genau getrackt und verändert werden. Bild: screenshot flawless

Internationale Filme sollen künftig mit KI synchronisiert werden

Über den Einsatz von KI wird in der Filmbranche immer wieder diskutiert. Viele wehren sich dagegen. Doch zur Synchronisation könnte KI-Technologie sinnvoll sein.

Vor dem «Emilia Pérez»-Drama drehte sich der Oscar-Buzz um die Verwendung von künstlicher Intelligenz. Denn bei den nominierten Filmen «Emilia Pérez» und The Brutalist kam jeweils KI zum Einsatz.

In beiden Fällen wurde KI zur Verbesserung der Stimme der Schauspielenden verwendet. Und in beiden Fällen geschah dies mit der Zustimmung der beteiligten Personen. Doch die Verwendung von KI bleibt in der Filmbranche weiterhin verpönt. Die weitverbreitete Auffassung ist, dass KI eine Bedrohung für Arbeitsplätze und die künstlerische Integrität darstellt.

Mit KI die Gesichtszüge anpassen

Doch langsam könnten sich die Dinge ändern und sich der Einsatz von KI in der Unterhaltungsbranche zu etwas Positivem ändern, schreibt The Hollywood Reporter (THR).

«Bei vielen Filmemachern und Künstlern herrscht derzeit eine unglaubliche Begeisterung darüber, was diese neuen Werkzeuge, wenn sie richtig eingesetzt werden, bewirken können. Aber die Leute haben Angst, darüber zu sprechen», erklärt Scott Mann gegenüber THR. Mann ist Mitgründer von Flawless – ein Unternehmen, das sich auf fremdsprachige Synchronisationen spezialisiert hat.

«Die Leute haben Angst, über den Einsatz von KI zu sprechen.» Scott Mann

Flawless arbeitete mit dem deutschen Regisseur Tom Tykwer an «Das Licht», dem Eröffnungsfilm der 75. Berlinale. Mit ihrer «immersiven Synchronisation-Technologie» haben sie eine englischsprachige Version des Films produziert.

Das Berlinale-Publikum wird «die deutsche Originalfassung sehen, so wie es beabsichtigt ist», erklärt Mann. Hingegen werden die nordamerikanischen Gäste des Festivals die Möglichkeit haben, eine mit KI synchronisierte Version zu schauen.

«Das Licht» ist ein deutscher Film von Regisseur Tom Tykwer. Bild: x verleih

Traditionell wird der Dialog bei der Übersetzung so geändert, damit er mit den Lippenbewegungen des Originals übereinstimmt. Mit der KI-Technologie von Flawless muss der Dialog nicht mehr abgeändert werden, denn diese passt die Lippenbewegungen der Originalschauspieler an die andere Sprache an. Die Synchronisation wird weiterhin von echten Menschen aufgenommen.

Das Ziel von Flawless sei es, mit ihrer Technologie das weltweite Publikum für internationale Filme anzukurbeln. Geplante Veröffentlichungen sind der schwedische Sci-Fi-Thriller «UFO Sweden», der französische Komödienthriller «Vincent doit mourir» und der koreanische Action-Hit «Smugglers».

«Für die Filmemacher bedeutet das, dass ihre Filme, die in den USA sonst nie in die Kinos gekommen wären, nun in grösserem Rahmen zu sehen sein werden.» Scott Mann, Gründer und Co-CEO von Flawless

Das Tool soll Synchronsprecher nicht ersetzen

Transparenz ist bei der Einsetzung dieser Tools essenziell. «KI sollte auf Zustimmung beruhen, urheberrechtlich geschützt sein und den Künstler in den Mittelpunkt stellen, damit die Kreativen mehr tun, Risiken eingehen und die Originalität zurückbringen können. Es ist Zeit für eine nuancierte Diskussion und nicht nur dafür, KI zum Bösewicht zu erklären», so Mann.

Trotzdem bleibt bei vielen Kreativschaffenden die Sorge, dass die massenhafte Einführung von KI zum Verlust von Arbeitsplätzen und zu mehr generischen Inhalten führen wird.

Hank Azaria ist seit 1989 Synchronsprecher bei «The Simpsons». In dieser Zeit spielte er Tausende Charaktere . Die berühmtesten sind Moe, Chief Wiggum, Apu und der Comicbuch-Verkäufer. Bild: imago images

Auch Promis wie Robert Downey Jr., Hank Azaria und Glenn Close haben schon Alarm geschlagen. So befürchtet etwa Azaria: «Ich denke, dass künstliche Intelligenz schon bald in der Lage sein wird, die Klänge der mehr als 100 Stimmen nachzubilden, die ich im Laufe von fast vier Jahrzehnten für die ‹Simpsons› geschaffen habe.»

