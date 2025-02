Am Sonntag fand die Award-Verleihung der amerikanischen Schauspieler-Gilde SAG-AFTRA statt. Die Auszeichnungen geben einen Ausblick auf die Oscars in einer Woche.

Eine Woche vor den Oscars hat US-Schauspielerin Demi Moore mit einer wichtigen Auszeichnung ihren Favoritenstatus als beste Hauptdarstellerin des Jahres gefestigt. Sie gewann für den Körpertausch-Horror «The Substance» den «Screen Actors Guild Award» («SAG Award») von Hollywoods Schauspielgilde. Bei den Männern siegte Timothée Chalamet als Bob Dylan in «A Complete Unknown».

Weil viele Abstimmende auch in der Oscar-Akademie wahlberechtigt sind, gelten die SAG Awards als wichtige Gradmesser für Hollywoods wichtigste Preisverleihung des Jahres am 2. März.

Beste Nebendarstellerin wurde Zoe Saldaña im Musical «Emilia Pérez». Zum besten Nebendarsteller wurde Kieran Culkin im Holocaust-Bewältigungsdrama «A Real Pain» erklärt. «Konklave» wurde als Film mit dem besten Ensemble des Jahres ausgezeichnet – bei den SAG Awards gibt es keine ausdrückliche Ehrung des besten Films.

